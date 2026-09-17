जयहिंदच्या माजी विद्यार्थ्यांचे गेटटुगेदर

धुळे टुडे २ साठी...
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फोटो- NSK26H29859
धुळे : गेट- टुगेदरच्या निमित्ताने एकत्र आलेले जयहिंद हायस्कूलचे माजी विद्यार्थी- विद्यार्थीनी.
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‘जयहिंद’चे माजी विद्यार्थी ४४ वर्षांनी एकत्र
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गेट-टुगेदरच्या निमित्ताने शालेय आठवणींना उजाळा
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १७ : शहरातील जयहिंद हायस्कूलच्या १९८१-८२ दहावी बॅचचे गेट टूगेदर नुकतेच एमआयडीसी परिसरातील हॉटेल खोडीयार काठीयावाड येथे झाले. यानिमित्ताने शालेय जीवनानंतर नोकरी व्यवसायनिमित्ताने दुरावलेले सवंगडी तब्बल ४४ वर्षांनी आणि वयाच्या साठीच्या उंबरठ्यावर पुन्हा एकत्र आले.
या गेट-टुगेदरसाठी सुमती मोराणकर (हर्षदा पाठक), सुरेश बंग, अनिल राऊत यांनी व्हॉट्सॲप ग्रुपवर मित्रमैत्रिणींशी संपर्क साधून एकत्र येण्याचे आवाहन केले. मित्रांनीही या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिली. जवळपास बेचाळीस मित्र-मैत्रिणी या गेट टूगेदर मध्ये सहभागी झाले. केवळ धुळ्यातीलच नाही तर जळगाव, नंदुरबार, नाशिक जिल्ह्यातील सवंगडी यानिमित्त एकत्र आले. सर्व मित्र- मैत्रिणींचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत करण्यात आले. परिचय सत्रात सर्वांनी शालेय जीवनानंतरचा नोकरी, व्यवसायाची वाटचाल व पारिवारिक स्थिती मनोगतातून मांडली. डॉ. मनीष जाखेटे, डॉ. अरुण मोरे, डॉ. प्रशांत देवरे, ॲड. मनोज देवरे, मंगला पाटील आदींनी मनोगतातून त्यांचा शालेय जीवनानंतरचा प्रवास कथन केला. दुपारच्या सत्रात स्नेहभोजनाचा आस्वाद घेतला व ग्रुप फोटोसेशननंतर सर्वांनी पुन्हा भेटण्याच्या अपेक्षेसह एकमेकांचा निरोप घेतला.
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