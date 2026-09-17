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नवी मुंबई : भारत सरकार गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागातर्फे नवी मुंबई येथे नुकत्याच झालेल्या सोहळ्यात सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला राजभाषेच्या अंमलबजावणीचा पुरस्कार प्रदान करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा. सोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आदी.
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सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला
पहिला राजभाषा कीर्ती पुरस्कार
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या हस्ते प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : भारत सरकार गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा विभागातर्फे नवी मुंबई येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय राजभाषा परिषदेत, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला राजभाषेच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी पहिला राजभाषा कीर्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
या परिषदेत, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी. कल्याण कुमार यांनी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्याहस्ते हा पहिला पुरस्कार स्वीकारला.
या प्रसंगी, बँकेच्या ''सेंट्रलाइट'' या द्विभाषिक अंतर्गत मासिकाच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका विशेष ''हेरिटेज इश्यू''चे (वारसा विशेषांक) प्रकाशनही करण्यात आले. शासकीय भाषा विभागाचे माननीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय, बंदी संजय कुमार आणि शासकीय भाषा विभागाच्या सचिव सुश्री अंशुली आर्य यांच्या हस्ते प्रकाशित झालेल्या या विशेष विशेषांकात बँकेचा गौरवशाली वारसा, विकासाचा प्रवास आणि संस्थात्मक मूल्ये प्रतिबिंबित होतात.
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