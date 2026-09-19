श्रॉफ हायस्कूलमध्ये हिंदी दिवस साजरा

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नंदुरबार : येथील श्रॉफ हायस्कूलमध्ये हिंदी दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमास उपस्थित प्रशांत बागूल. शेजारी डॉ. भगवान राजपूत, भिकू त्रिवेदी, सीमा पाटील, सुनील शाह.
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हिंदी भाषा संस्कृतीला जोडणारी
प्रशांत बागूल : श्रॉफ हायस्कूलमध्ये हिंदी दिवस उत्साहात
नंदुरबार, ता. १९ : हिंदी भाषा विविध प्रांत आणि संस्कृतींना जोडणारी महत्त्वपूर्ण भाषा आहे. विद्यार्थ्यांनी हिंदीचा उपयोग वाचन, लेखन आणि प्रभावी संभाषणासाठी करून आपल्या भाषिक कौशल्याचा विकास करावा, असे आवाहन प्राचार्य प्रशांत बागूल यांनी केले.
येथील श्रीमती हि. गो. श्रॉफ हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात हिंदी दिवस उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला. हिंदी भाषेचे सौंदर्य, सामर्थ्य आणि समृद्ध साहित्यपरंपरेची ओळख करून देणारा हा कार्यक्रम शैक्षणिक वातावरणात उत्साहात पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.
अध्यक्षस्थानी प्राचार्य प्रशांत बागूल होते. डॉ. भगवान राजपूत प्रमुख वक्ते म्हणून उपस्थित होते. उपप्राचार्य भिकू त्रिवेदी, पर्यवेक्षिका सीमा पाटील व पर्यवेक्षक सुनील शाह यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. भगवान राजपूत यांनी हिंदी भाषेची व्यापकता आणि साहित्यिक समृद्धी यावर मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी हिंदी साहित्याचे नियमित वाचन करून आपल्या विचारांना प्रभावी अभिव्यक्ती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. राहुल वडनेरे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी देविदास पाटील, मीना नंदवाळकर, सुनील राणा, चंद्रेश राणा, गीता महाजन, शीला पाटील, अनिल मंडलिक यांनी परिश्रम घेतले. सुनील गिरासे यांनी कार्यक्रमाचे चित्रीकरण केले. शिवाजी माळी यांनी फलक लेखन केले.