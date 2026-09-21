सर्पदंशानंतर अघोरी उपचार जीवावर बेतात

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नाशिक : सर्पदंश जनजागृती जागर अभियानात मार्गदर्शन करताना सुशांत रणशूर, अपर आयुक्त दिनकर पावरा, उपायुक्त राजेंद्रकुमार हिवाळे, सोनल दगडे आदी.
सर्पदंशानंतर अघोरी उपचार जिवावर बेतात
सुशांत रणशूर : सव्वा दोन लाख विद्यार्थ्यांमध्ये ''सर्पदंश जनजागृती''चा जागर
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२१ : सर्पदंशानंतर घाबरल्यामुळे रक्ताभिसरण वेगाने होऊन विष पसरण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे रुग्णाला धीर देणे गरजेचे असते. प्राथमिक उपचार करून रुग्णाला तात्काळ व सुरक्षितपणे रुग्णालयात दाखल करावे. स्थानिक पातळीवर केले जाणारे अघोरी व चुकीचे उपचार रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकतात, असे सर्पअभ्यासक सुशांत रणशूर यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता अबाधित राखण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग राज्यभर ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’ राबवत आहे. शनिवारी (ता.१९) या अभियानाअंतर्गत नाशिक अपर आयुक्त कार्यालय अधिनस्त शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य आदर्श निवासी शाळा आणि वसतिगृहांमधील तब्बल सव्वा दोन लाख विद्यार्थ्यांशी डिजिटल स्टुडिओद्वारे थेट संवाद साधला.
सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियानानिमित्ताने आयोजित विशेष कार्यक्रमाप्रसंगी अपर आयुक्त दिनकर पावरा, उपायुक्त राजेंद्रकुमार हिवाळे, उपआयुक्त नीलेश अहिरे, स्वप्नील साबळे, ए.आर.इ.ए.एस. फाउंडेशनचे संचालक तथा सर्प व वन्यजीव अभ्यासक सुशांत रणशूर, अर्थ फाउंडेशनच्या संस्थापिका व अध्यक्षा सोनल दगडे, सर्प व वन्यजीव अभ्यासक राहूल नाईक, अनुपम सराफ, कार्यालयीन अधीक्षक अविनाश शिवरामे, सहायक प्रकल्प अधिकारी (प्र.) सुनील नेरकर, रामचंद्र तडवी, निंबा कापडणीस उपस्थित होते.
आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सर्पदंशाबाबत मनात असणारी भीती आणि गैरसमज दूर करून विद्यार्थ्यांना शास्त्रीय माहिती व योग्य प्रथमोपचारांचे धडे मिळणे गरजेचे होते. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकाच वेळी सव्वादोन लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा हा प्रयत्न यशस्वी ठरला.
-दिनकर पावरा, अपर आयुक्त (नाशिक)
चर्चासत्रातील प्रमुख मुद्दे
- अन्नसाखळी व परिसंस्थेचे महत्त्व
- विषारी व बिनविषारी सर्पांची ओळख
- सर्पदंशानंतरचे प्रथमोपचार व प्रात्यक्षिक
- अंधश्रद्धा व चुकीच्या उपचारांवर आघात
- आश्रमशाळा परिसर स्वच्छतेवर भर
- सर्पदंश प्रतिबंध-आवश्यक उपाययोजना
- सुरक्षित वर्तन, आपत्कालीन परिस्थितीत योग्य प्रतिसाद
- वेळेवर वैद्यकीय उपचार