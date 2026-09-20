धुळे ः टुडे २ साठी
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फोटो क्रमांक ः 30079 व 30080
धुळे : कोंडाजी तालीम सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीतर्फे गणरायाची आरती करताना राजवर्धन कदमबांडे, प्रदीप कर्पे, चेतन मंडोरे आदी. दुसऱ्या छायाचित्रात गणेशमूर्ती.
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कोंडाजी तालीम गणेशोत्सवात उत्साह
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महापौरांसह राजवर्धन कदमबांडे यांच्या हस्ते महाआरती
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. २० : गणेशोत्सवात प्रभाग क्रमांक सहामधील छत्रपती शिवाजी पुरा येथील ऐतिहासिक कोंडाजी तालीम सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीतर्फे महापौर मायादेवी परदेशी, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे यांच्या हस्ते गणरायाची महाआरती करण्यात आली. महापौर मायादेवी परदेशी आणि महादेव परदेशी यांच्या हस्ते आकर्षक देखाव्याचे लोकार्पण करण्यात आले.
तालमीचे अध्यक्ष भगवान कालेवार, समितीचे अध्यक्ष सोनू खैरनार, माजी महापौर प्रदीप कर्पे, चंद्रकांत सोनार, सुनील महाले, चेतन मंडोरे, सनी चौधरी, प्रतीक कर्पे, रोहित चांदोडे, रमेश शिरसाट, संजय गुजराथी, मिलिंद मुंदडा, ज्ञानेश्वर कोरे, पहिलवान करनकाळ, राहुल तारगे, कैलास मराठे, भाऊसाहेब चौधरी, संजय बागुल, भाऊसाहेब सूर्यवंशी, सुधीर मगर, कन्हैया अहिरे, संजय भारस्कर, मयूर खोपडे, प्रमोद चौधरी, योगेश चौधरी आणि आबा भडांगे उपस्थित होते. मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. नंतर नागरिकांनी गणरायाचे दर्शन घेत देखाव्याची पाहणी केली. तालमीचे सदस्य, गणेशोत्सव समितीचे कार्यकर्ते आणि परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.