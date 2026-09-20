अयोध्या नगरातील बंद घर फोडले.

सोन्या-चांदीचे दागिने
बंद घर फोडून लंपास
-----
जळगावच्या अयोध्यानगरातील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.२० : येथील अयोध्यानगरातील लक्ष्मीनारायणनगरमधील रहिवासी असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याचे बंद घर फोडून चोरट्याने ६० हजार रुपयांचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध घरफोडीचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
एमआयडीसी परिसरातील आयोध्यानगरातील लक्ष्मीनारायणनगरातील रहिवासी दीपक शंकर वराडे (वय ३७) हे १५ ते १७ सप्टेंबर असे दोन दिवस घराला कुलूप लावून बाहेरगावी गेले होते. या कालावधीत अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या बंद घराचे लोखंडी गेटचे कुलूप व मुख्य दरवाजाची कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला.
साहित्य अस्ताव्यस्त
घरातील सर्व साहित्य चोरट्यांनी अस्ताव्यस्त फेकून देत कपाटात ठेवलेले दागिन्यांचे बॉक्स शोधून त्यातील ५० हजार रुपये किमतीचे एक तोळ्याचे सोन्याचे मंगळसूत्र, ५ हजार रुपये किमतीचे १ ग्रॅमचे सोन्याचे मंगळसूत्र, ३ हजार रुपयांचा अर्धा ग्रॅमचा सोन्याचा ओमचा पेडेंट व १५० रुपये किमतीची १ भार वजनाची चांदीची लक्ष्मीमूर्ती असा एकूण साठ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.
गुन्हा दाखल
वराडे कुटूंबीय परतल्यावर त्यांना चोरी झाल्याचे आढळून आले. तत्काळ त्यांनी पोलिसांना घटना कळविली. याप्रकरणी दीपक वराडे यांच्या तक्रारीवरुन शनिवारी (ता.१९) एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक रामकृष्ण पाटील करीत आहेत.