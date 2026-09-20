(कृपया बातमी आजच घ्यावी, संपादकांचा निरोप)
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जळगाव : रायसोनी महाविद्यालयात पाच दिवसांच्या गणपतीला निरोप देण्यासाठी निघालेल्या मिरवणुकीत सहभागी विद्यार्थी.
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रायसोनी महाविद्यालयातील
गणरायाला भक्तिभावाने निरोप
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गणेशोत्सवातून नियोजन, नेतृत्वाची शिकवण
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २० : ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’च्या जयघोषात रायसोनी महाविद्यालयातील गणरायाला पाचव्या दिवशी भक्तिभावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला. पाच दिवसांच्या या गणेशोत्सवाची सांगता उत्साह, आनंद व भावनिक वातावरणात झाली.
विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांसाठी हा गणेशोत्सव केवळ धार्मिक उत्सव न ठरता नियोजन, नेतृत्व, संघभावना, जबाबदारी व प्रत्यक्ष कृतीतून शिकण्याचा अनुभव देणारा उपक्रम ठरला.
गणेशोत्सवाच्या पाचही दिवसांतील विविध उपक्रमांत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. गणरायाची स्थापना, परिसराची सजावट, विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे नियोजन, सायंकाळी खेळ व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन यात विद्यार्थ्यांनी पुढाकार घेतला. प्रत्येक उपक्रमाची जबाबदारी स्वीकारत तो यशस्वी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे मेहनत घेतली. त्यामुळे या उत्सवाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करणे, वेळेचे व्यवस्थापन, संघामध्ये समन्वय साधणे व दिलेली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडणे यांचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला.
गणेश विसर्जनापूर्वी महाविद्यालय परिसरात विधिवत आरती करण्यात आली. यावेळी इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका प्रा. डॉ. प्रीती अग्रवाल, ॲकॅडमिक डीन प्रा. डॉ. संजय शेखावत, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राचार्या प्रा. सोनल तिवारी, प्राध्यापक, प्राध्यापकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते.