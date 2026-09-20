विकासाची दूरदृष्टी असलेले भाजपचे जिल्हाध्यक्ष : बापू खलाणे

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विकासाच्या दूरदृष्टीचे भाजप जिल्हाध्यक्ष : बापू खलाणे
पत्रकारितेतून समाजकार्याची आवड निर्माण झाली. जिल्ह्यात भाजपचा लवलेश नसतानाच्या काळात १९८८ पासून भाजपमध्ये काम करीत ग्रामीण जनतेशी नाळ जुळत गेली. कापडणे गटात वर्षभरात तब्बल दोन कोटीची कामे पूर्ण केली आहेत. रुग्णांना तपासणीपासून मुंबई-पुण्यापर्यंत उपचारासाठी मदत मिळवून देण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु असते. एक झपाटलेले व्यक्तिमत्त्व म्हणजे बापू खलाणे. रविवारी (ता.२०) त्यांचा वाढदिवस साजरा झाला, त्यानिमित्त...
- जगन्नाथ पाटील, कापडणे
बापू खलाणे हे राजकारणापेक्षा समाजकारणावर भर देताना जनतेच्या संपर्कात राहतात. सातत्याने विकास कामांसाठी पंचक्रोशीत व जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहेत. कापडणे गटात स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात काँग्रेस व कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता होती. ही सत्ता पन्नास वर्षांनंतर अर्थात १९९८ मध्ये खलाणे यांनी संपुष्टात आणली. सलग तीन पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये भाजपला विजय संपादीत करून दिला. जिल्ह्यात कोठेही भाजपचे अस्तित्व नसताना पहिला झेंडा रोवला. २००८ मध्ये जिल्हा परिषदेवर प्रथमच भाजप- सेना युतीचा झेंडा फडकला.
धुळे तालुक्यात सिंचन, आरोग्य, शिक्षण आदी कामांसाठी ते सदोदित प्रयत्नशिल आहेत. कापडणे येथे नागरी सुविधांसह महात्मा फुलेंचा पुतळा त्यांनी उभारला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारणीसाठी मोठे योगदान दिले. सामुदायिक विवाहही ते घडवून आणतात. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी प्रयत्नशील असतात. पक्षातील महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सक्षमपणे सांभाळत आहेत. सध्या भाजप किसान मोर्चाचे ते प्रदेश उपाध्यक्ष असून शेतकऱ्यांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवीत आहेत.
सध्या धुळे जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हाध्यक्ष खलाणे यांनी जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ घोषित करण्यासाठी आवाज उठविला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून परिस्थिती मांडणार आहेत. एकंदरीत शेतकऱ्यांचा लढवय्या नेता म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी भाजप किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष व प्रदेश उपाध्यक्षपदही सांभाळले आहे. जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती असताना त्यांनी शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली होती.