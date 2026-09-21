नाशिक

दूध फेडरेशन रेल्वे गेट २४ तास बंद

दूध फेडरेशन रेल्वे गेट २४ तास बंद
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दूध फेडरेशन रेल्वे गेट २४ तास बंद यार्ड पुनर्रचना कामासाठी २३, २४ ला वाहतूक बंद सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. २१ : सुरत रेल्वे मार्गावरील जळगाव येथील गेट क्रमांक १४८, अर्थात दूध फेडरेशन गेट, रेल्वे यार्डच्या पुनर्रचनेच्या कामासाठी तब्बल २४ तास बंद ठेवण्यात येणार आहे. बुधवारी (ता. २३) सकाळी ११ वाजता हे गेट बंद करण्यात येणार असून, गुरूवारी (ता.२४) सकाळी ११ वाजेपर्यंत ते बंद राहणार आहे. त्यामुळे या मार्गाचा नियमित वापर करणाऱ्या नागरिकांना या कालावधीत पर्यायी मार्गाचा वापर करावा लागणार आहे. जळगाव रेल्वेस्थानक परिसरातील रेल्वे यार्डच्या पुनर्रचनेचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी तसेच रेल्वे परिचालनाशी संबंधित विविध कामे केली जाणार आहेत. या कामासाठी रेल्वे प्रशासनाने गेट क्रमांक १४८ बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काम पूर्ण होईपर्यंत या मार्गावरील नियमित वाहतूक बंद राहणार आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजीनगरकडून येणारी वाहतूक तसेच निमखेडी रोड, शहरातून छत्रपती शिवाजी नगरकडे जाणाऱ्या वाहनधारकांना पर्यायी मार्गाने जावे लागणार आहे. चौकट पर्यायी मार्गाचा वापर करण्याचे आवाहन दूध फेडरेशन गेटचा वापर जळगाव शहरातील नागरिक, वाहनधारक तसेच परिसरातील रहिवासी मोठ्या प्रमाणावर करतात. त्यामुळे अचानक होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी संबंधितांनी गेट बंद राहण्याच्या कालावधीची नोंद घ्यावी, असे रेल्वे प्रशासनाकडून सूचित करण्यात आले आहे. तसेच रिंगरोड मार्गावरील पिंप्राळा रेल्वे उड्डाण पुलावरून किंवा टॉवर चौक मार्गे छत्रपती शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाण पूल हे पर्यायी मार्ग वाहनचालक व नागरिकांनी याचा वापर करावा, असे आवाहन रेल्वे विभागाकडून केले आहे.

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