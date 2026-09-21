ओव्हरसाईज, ओव्हरलोड वाहनांवर नियमानुसार कारवाई

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‘ओव्हरसाईज’, ‘ओव्हरलोड’ वाहनांवर आरटीओ लक्ष
नियम मोडल्यास कारवाई; जळगावातून मोठ्या प्रमाणावर होतेय अवजड वाहनांची वाहतूक
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.२१ : शहरातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहनांची वाहतूक होत असून, क्षमतेपेक्षा अधिक माल वाहून नेणाऱ्या (ओव्हरलोड) तसेच निर्धारित आकारमानापेक्षा अधिक लांबी, रुंदी किंवा उंची असलेल्या (ओव्हरसाईज) वाहनांमुळे वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अशा वाहनांवर संबंधित विभागाकडून नियमानुसार कारवाई करण्यात येत आहे.
शहरातील प्रमुख रस्ते, महामार्ग तसेच शहराला जोडणाऱ्या मार्गांवर मालवाहू वाहनांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असते. बांधकाम साहित्य, वाळू, खडी, लोखंड, धान्य तसेच अन्य मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी आहे. यातील काही वाहनांमधून क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक केली जाते. त्यामुळे वाहनाचा समतोल बिघडण्यासोबतच ब्रेकिंगवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. ओव्हरसाईज वाहनांमुळेही रस्त्यावरील इतर वाहनांना अडथळा निर्माण होतो. वाहनाचा आकार अधिक असल्याने वळण घेताना किंवा अरुंद रस्त्यावरून जाताना वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता असते. काही वेळा अशा वाहनांमधील माल योग्य पद्धतीने सुरक्षित न केल्यास तो रस्त्यावर पडण्याचा धोका निर्माण होतो.
कागदपत्रांची पडताळणी
वाहतूक व परिवहन विभागाकडून अशा वाहनांची तपासणी करताना वाहनाची परवानगी, वजनाची मर्यादा, वाहनाची कागदपत्रे, मालवाहतुकीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे तसेच इतर नियमांची पडताळणी केली जाते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते.
अधिक मालामुळे धोका
ओव्हरलोड वाहनांमुळे रस्त्यांचे नुकसान होण्यासोबतच वाहनाच्या टायर, ब्रेक व इतर यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण येतो. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढू शकतो. विशेषतः गर्दीच्या रस्त्यांवर अशा वाहनांमुळे इतर वाहनचालकांना अचानक वेग कमी करावा लागल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण होते.
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नियमित तपासणीची गरज
शहरातून मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहनांची वाहतूक होत असल्याने प्रमुख मार्गांवर नियमित तपासणी मोहीम राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ओव्हरसाईज व ओव्हरलोड वाहनांवर सातत्याने कारवाई झाल्यास नियमबाह्य मालवाहतुकीला आळा बसण्यास मदत होऊ शकते. तसेच वाहनधारकांनीही वाहतूक नियमांचे पालन करून निर्धारित क्षमतेनुसारच मालाची वाहतूक करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
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ओव्हरसाईज व ओव्हरलोड वाहनांमुळे रस्ते सुरक्षा आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अशा वाहनांची नियमित तपासणी करण्यात येत असून, क्षमतेपेक्षा अधिक मालवाहतूक किंवा निर्धारित नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित वाहनधारकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमानुसार कारवाई केली जाते. वाहनधारकांनी वाहनाच्या निर्धारित क्षमतेनुसारच मालाची वाहतूक करावी आणि आवश्यक कागदपत्रे व परवानग्या सोबत ठेवाव्यात.
- राजेंद्र वर्मा,
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जळगाव