ब्राह्मण समाजातर्फे लेफ्टनन कर्नल ऋषिकेश मिश्रा यांचा सत्कार

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जळगाव : उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज संस्थेतर्फे लेफ्टनन कर्नल ऋषिकेश मिश्रा यांचा सत्कार करताना महापौर दीपमाला काळे, बहुभाषिक ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष ओम त्रिवेदी, संस्था अध्यक्ष मोहन तिवारी, गोविंद तिवारी आदी.
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लेफ्टनन कर्नल मिश्रा यांचा
ब्राह्मण समाजातर्फे सत्कार
उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज संस्थेतर्फे कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २२ : तब्बल अकरा वेळा अपयश आले, तरी प्रयत्नांची साथ न सोडता बाराव्या प्रयत्नात यश संपादन करणारे लेफ्टनन कर्नल ऋषिकेश मिश्रा यांचा येथील उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज संस्थेतर्फे सत्कार करण्यात आला. मोहाडी रोडवरील हटकर समाज मंगल कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला.
या वेळी महापौर दीपमाला काळे, पोलिस उपअधीक्षक नितीन गणपुरे, बहुभाषिक ब्राह्मण संघाचे अध्यक्ष ओम त्रिवेदी यांच्यासह समाजातील मान्यवर उपस्थित होते. सत्काराला उत्तर देताना ऋषिकेश मिश्रा यांनी आपल्या यशामागे आई-वडिलांचे मोठे योगदान असल्याचे सांगितले. यशाचा प्रवास संघर्षमय होता. वारंवार आलेल्या अपयशानंतरही जिद्द आणि सातत्य कायम ठेवले. अखेर बाराव्या प्रयत्नात मिळालेले यश हे प्रयत्नांना मिळालेल्या फळाचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. संस्थेचे अध्यक्ष मोहन तिवारी यांनी कर्तृत्ववान युवकाचा गौरव करणे ही समाजासाठी अभिमानाची बाब असून, मिश्रा यांचा संघर्ष विद्यार्थी व युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, असे सांगितले. यावेळी उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, गोविंद तिवारी, सुरेंद्र मिश्रा, यशवंत मिश्रा, रोहित तिवारी, राहुल अवस्थी, मिलिंद तिवारी, तुषार मिश्रा, दिनेश बाजपई, पंडित दुबे, लवकुश दुबे यांच्यासह पदाधिकारी व समाजबांधव उपस्थित होते. यशस्वितेसाठी भूषण तिवारी, शुभम तिवारी, दुष्यंत तिवारी, किशोर तिवारी, स्नेह दुबे, अक्षय दुबे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी सहकार्य केले.