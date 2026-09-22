सब जुनियर गट जिल्हा अजिंक्यपद आट्यापाट्या क्रीडा स्पर्धा सिद्धिविनायक विद्यालयास विजयाचा दुहेरी मुकुट

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जळगाव : सब जुनिअर जिल्हा अजिंक्यपद आट्यापाट्या स्पर्धेतील विजेत्या सिद्धिविनायक विद्यालयाच्या संघांसोबत नगरसेविका डॉ. अमृता सोनवणे, सरस्वती ढाके, विशाल फिरके, अनिल माकडे, देवीदास महाजन, ॲड. अक्षय टेमकर, राहुल चौधरी.
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सब जुनियर आट्यापाट्या स्पर्धेत
सिद्धिविनायक शाळेस दुहेरी मुकुट
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २२ : सेलू (जि. परभणी) येथे सबज्यूनियर गट राज्य अजिंक्यपद आट्यापाट्या स्पर्धेसाठी घेण्यात आलेल्या जळगाव जिल्हा निवड चाचणी स्पर्धेत सिद्धिविनायक विद्यालयाने मुला-मुलींच्या दोन्ही गटांत विजेतेपद पटकाविले.
सबज्युनिअर जिल्हा आट्यापाट्या स्पर्धेचे उद् घाटन शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारप्राप्त आंतरराष्ट्रीय सॉफ्टबॉल खेळाडू डॉ. सुमेध तळवेलकर यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी जिल्हा आट्यापाट्या संघटनेच्या कार्याध्यक्ष नगरसेविका डॉ. अमृता सोनवणे, प्रशांत जगताप, शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारप्राप्त विशाल फिरके, राज्य कार्यकारणी सदस्य अनिल माकडे, ॲड. अक्षय टेमकर, सरस्वती ढाके, देवीदास महाजन, राहुल चौधरी, बबलू चव्हाण उपस्थित होते.
स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात मुला-मुलींच्या दोन्ही गटांतून झि. तो. माध्यमिक विद्यालय धानोरा संघाचा पराभव करून विजेतेपदाचा दुहेरी मुकुट संपादन केला आहे, तर श्रीराम माध्यमिक विद्यालय मुले व यशवंत पब्लिक स्कूल वाघळी (ता.चाळीसगाव) येथील संघांना तृतीय स्थानावर समाधान मानावे लागले. स्पर्धेत आट्यापाट्याची राष्ट्रीय खेळाडू अमृता पवार, तर मुलांमधून आयुष हैरोळे यांना स्पर्धेतील उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून सन्मानित करण्यात आले. पंच म्हणून देवेश पाटील, भूपेंद्र भारंबे, दीपेश पाटील, नीलेश पाटील, शुभम चव्हाण, प्रणव बडे, तेजस पाटील, सचिन भंगाळे, नेहा कंगटे, वैष्णवी पाटील यांनी काम पाहिले. आयोजनासाठी रोहित नवले, स्वप्निल महाजन, लीलाधर पाटील, विवेक पाटील, भावेश पाटील, महेश पाटील, साहिल बिडकर, साई वाणी यांचे सहकार्य लाभले.