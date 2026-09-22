दिवाळीनंतरच ई-रेशनकार्डला मुहूर्त

ई-रेशनकार्डसाठी दिवाळीनंतरची प्रतीक्षा
नंदुरबार, सिंधुदुर्गनंतर नाशिकचा दुसऱ्या टप्प्यात समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता.२२ : स्वस्त धान्य वितरण व्यवस्थेतील गळती रोखण्यासाठी अंत्योदय व प्राधान्य रेशनकार्डधारकांना स्मार्ट ई-रेशनकार्ड देण्याची घोषणा होऊन दोन महिने उलटले, तरी नाशिक जिल्ह्यात अद्याप वितरण सुरू झालेले नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, दिवाळीनंतरच जिल्ह्यात ई-रेशनकार्ड वितरणाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
पुरवठा विभागाने जुन्या व जीर्ण शिधापत्रिकांऐवजी स्मार्टकार्ड देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्डच्या एका बाजूला लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती, तर दुसऱ्या बाजूला रेशन दुकान व इतर संबंधित माहिती असणार आहे. कार्ड मोफत देण्यात येणार असल्याने लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका सांभाळण्याच्या अडचणीपासूनही दिलासा मिळणार आहे.
दोन महिन्यांपूर्वी नाशिकमध्ये या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. मात्र, पहिल्या टप्प्यात नंदुरबार व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर कार्ड वितरण सुरू करण्यात आले. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील कार्डधारकांना ई-रेशनकार्डबाबत अद्याप ठोस माहिती मिळत नसल्याने संभ्रम कायम आहे. पुरवठा विभागाकडून दिवाळीनंतर नाशिकमध्ये वितरणासाठी हालचाली सुरू असल्याची माहिती आहे.
आठ लाख लाभार्थ्यांना स्मार्ट ई-रेशनकार्ड
जिल्ह्यात अंत्योदय व प्राधान्य रेशनकार्डधारकांची संख्या सुमारे ७ लाख ९० हजार आहे. या सर्व शिधापत्रिकांच्या जागी स्मार्ट ई-रेशनकार्ड देण्यात येणार आहेत. नंदुरबार व सिंधुदुर्गनंतर दुसऱ्या टप्प्यात नाशिकमध्ये कार्ड वितरण केले जाणार आहे.