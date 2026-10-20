‘अविष्कार’ स्पर्धेत २७६ विद्यार्थ्यांचा सहभाग

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नाशिकः विभागीय आविष्कार स्पर्धेत पारितोषिकप्राप्त विद्यार्थी व यशस्वी संशोधकांसह उपस्थित मान्यवर.
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आविष्कार स्पर्धेत २७६ विद्यार्थ्यांचा सहभाग
सपकाळ औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात यशस्वी आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २०ः लोणेरेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाशी संलग्नित आर. जी. सपकाळ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी येथे विभागीय ‘अविष्कार २०२६’ संशोधन स्पर्धा झाली. या स्पर्धेत नाशिक व जळगाव विभागातील महाविद्यालयांतील एकूण २७६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला.
विद्यार्थ्यांमधील संशोधनवृत्ती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, सर्जनशीलता आणि नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे हा स्पर्धेचा उद्देश होता. स्पर्धेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात प्राचार्या डॉ. दिप्ती फडतरे यांनी प्रास्ताविकात रूपरेषा सांगितली. विद्यापीठातर्फे निरीक्षक म्हणून उपस्थित डॉ. एस. जी. दाहोत्रे यांनी विद्यार्थ्यांना संशोधन क्षेत्रातील नव्या संधी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, समस्या निराकरणाची क्षमता आणि समाजोपयोगी संशोधनाचे महत्त्वाविषयी मार्गदर्शन केले.
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र सपकाळ यांनी विद्यापीठाकडून नियुक्त निरीक्षक, परीक्षकासह सहभागी विद्यार्थ्यांचे स्वागत केले. आपल्या नवकल्पनांद्वारे समाजोपयोगी संशोधन घडावे व ते समाजाच्या व या मातृभूमीच्या कामी यावे अशा सदिच्छा व्यक्त केली.
परीक्षक म्हणून डॉ. गणेश वरखेडे, डॉ. एस. जी. दाहोत्रे, प्रा. जी. मुधोलकर, डॉ. व्हि. आर. गायकवाड, डॉ. एम. भांगे, डॉ. यु. सुखदेवे, डॉ. पी. गांगुर्डे, डॉ. एस. बी. घोडेराव, डॉ. आर. भवर (रुपवते), डॉ. एन. कुलकर्णी, प्रा. एन. एम. तेजाळे, प्रा. एस. एल. वाघ, डॉ. डी. पवार, डॉ. सी. ए. वैद्य, डॉ. एस. खरे यांनी काम पाहिले. विविध विषयांवर आधारीत प्रत्येक विषयाच्या प्रयोग तथा सादरीकरणाद्वारे विभागीय स्तरावरून एक विजेता व एक उपविजेता अशा दोन स्पर्धकांची निवड करून संबंधीत स्पर्धकांना विद्यापीठ स्तरावरील पुढील फेरीसाठी निवडले आहे.