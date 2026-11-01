एमबीबीएस, बीडीएसच्या १३८ रिक्त जागांवर प्रवेश संधी

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एमबीबीएस, बीडीएसच्या
१३८ रिक्त जागांवर प्रवेश
नोंदणीसाठी आज अखेरची मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १ः राज्यातील एमबीबीएस आणि बीडीएस या पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रथम वर्षात प्रवेशासाठी रिक्त राहिलेल्या १३८ जागांसाठी विशेष फेरीचे आयोजन केले आहे. या फेरीसाठी पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणीची सोमवार (ता.२) सायंकाळी साडेपाचपर्यंत मुदत दिली आहे.
यासंदर्भात जाहीर वेळापत्रकानुसार राज्य कोट्यातील रिक्त जागांसाठी ही प्रक्रिया सुरू आहे. २७ ऑक्टोबरला उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील ७० एमबीबीएस महाविद्यालयांमधील एकूण ८ हजार ८१४ पैकी ८ हजार ७३० जागांवर प्रवेश झाले असून ८४ जागा रिक्त आहेत. यामध्ये शासकीय महाविद्यालयांमधील सर्व ५ हजार ०६५ जागांवर प्रवेश झाले आहेत. खासगी महाविद्यालयात ३९, तर खासगी अभिमत विद्यापीठांमध्ये ४५ जागा रिक्त आहेत. बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या २९ महाविद्यालयांमधील २ हजार ६१७ पैकी २ हजार ५६३ जागांवर प्रवेश झाले आहेत. ५४ जागा रिक्त असून, यामध्ये शासकीय/महापालिका महाविद्यालयांत २, खासगी महाविद्यालयांत २२ आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये ३० जागा रिक्त आहेत. दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या मिळून एकूण १३८ जागांसाठी ही प्रवेश प्रक्रिया होणार आहे.
मंगळवार (ता.२) अखेर नोंदणी मुदत असून, याच कालावधीत कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. मंगळवार (ता.३) पर्यंत कागदपत्र पडताळणी करावी लागेल. विविध अटी व शर्तींची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच या प्रवेशासाठी पात्र धरले जाणार आहे.
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