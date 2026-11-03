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''मुक्त'' विद्यापीठ देणार
तीन प्रतिष्ठित पुरस्कार
नाशिक ः यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे यंदापासून प्रथमच निवृत्त शिक्षक प्रशिक्षक, कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षक व ग्रंथकारांसाठी तीन विशेष पुरस्कार दिले जाणार आहेत. या पुरस्कारांसाठी पात्र उमेदवारांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळास भेट देण्याचे आवाहन विद्यापिठाने केले आहे.
विद्यापीठ व्यवस्थापन मंडळाच्या मान्यतेने, कुलगुरू प्रा, संजीव सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, प्र-कुलगुरू डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन यांच्या नियोजनानुसार या पुरस्काराचे आयोजन केले आहे. डॉ. मधुभाई बूच कृतज्ञता पुरस्कार हा शिक्षणशास्त्र क्षेत्रात १ जून २०२५ ते ३१ मे २०२६ या काळात निवृत्त झालेल्या शिक्षक प्रशिक्षकांसाठी आहे. दुसरा पुरस्कार डॉ. रवींद्र. एच. दवे प्रेरणा पुरस्कार हा शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत शिक्षणशास्त्र अध्यापकांसाठी आहे. तिसरा पुरस्कार डॉ. आनंद वास्कर उत्कृष्ट शिक्षण ग्रंथ पुरस्कार या नावाने आहे. या तिन्ही पुरस्काराचे स्वरूप अनुक्रमे रोख एकवीस हजार, पंधरा हजार व दहा हजार रुपये, मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह असे आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव ३० नोव्हेंबरपर्यंत ''मा. संचालक, शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक'' यांच्या नावे टपालाने, हस्तपोच किंवा dir_edu@ycmou.digitaluniversity.ac या ई-मेलवर पाठवावे.
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