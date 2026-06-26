नाशिक

ऑनलाईन बेटिंग सेंटरवर सायबर पोलिसांचा छापा, आंतरराज्यीय टोळीतील पाच जण अटकेत

ऑनलाईन बेटिंग सेंटरवर सायबर पोलिसांचा छापा, आंतरराज्यीय टोळीतील पाच जण अटकेत
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फोटो : A13996 नाशिक : ऑनलाइन बेटिंग सेंटर चालविणाऱ्या टोळीकडून जप्त केलेला मुद्देमाल -- ऑनलाइन बेटिंग सेंटरवर छापा पाच जणांची टोळी अटकेत; सायबर पोलिसांची कारवाई सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. २६ : शहर सायबर पोलिसांनी ऑनलाइन बेटिंग सेंटर चालविणाऱ्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश करून पाच जणांना अटक केली आहे. कारवाईदरम्यान चार लॅपटॉप, १८ मोबाईल, तीन राऊटर, ५४ बँक पासबुक, चार चेकबुक, २५ एटीएम कार्ड, २६ सिमकार्ड, पैशांच्या व्यवहाराची नोटबुके आणि इतर साहित्य असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अंमलदार भूषण देशमुख आणि दर्शन सोनवणे यांना देवळाली परिसरात अरबाज शब्बीर शेख ऑनलाइन बेटिंग सेंटर चालवत असल्याची माहिती मिळाली. त्याच्या चौकशीदरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार गंगा निवास, कळवण रोड, नाशिक येथे छापा टाकण्यात आला. कारवाईत अरबाज शब्बीर शेख (२७, रा. वडनेर दुमाला, देवळाली), आसिफ जाफर हुसेन (४२, रा. लासलगाव), पठाण अरबाज खान फरीद खान (२३, रा. गुजरात), पंकज नामदेव आहेर (३४, रा. वडनेर गेट पाथर्डी रोड) आणि सागर रमेश कांबळे (३८, रा. कोल्हापूर) यांना ताब्यात घेण्यात आले. संशयित विविध वेबसाइटच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून ऑनलाइन डिपॉझिट आणि विड्रॉवल करून बेटिंगचा व्यवसाय चालवत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. याप्रकरणी सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त (गुन्हे) किरणकुमार चव्हाण आणि सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ निरीक्षक संजय पिसे, सहायक निरीक्षक धिरज गवारे, अंमलदार साहिल सय्यद, दर्शन सोनवणे, भूषण देशमुख, गिरीश ठाकूर, कल्पेश पाटील आणि विकास पाटील यांच्या पथकाने कारवाई केली.

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