अंधारात बिबट्याची दहशत, उंबरखेड-चिंचखेडचे रात्रीचे लोडशेडिंग बंद करा

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पिंपळगाव बसवंत : उंबरखेड-चिंचखेडचे रात्रीचे लोडशेडिंग बंद करण्याच्या मागणीचे निवेदन देताना जयराम शिंदे, शिवानंद संधान आदी.
उंबरखेड-चिंचखेड परिसरात
बिबट्याचा महिलेवर हल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत, ता. ४ : उंबरखेड व चिंचखेड परिसरात गुरुवारी (३ सप्टेंबर) रात्री एका महिलेवर बिबट्याने हल्ला केल्याची घटना घडली असून, या हल्ल्यात महिलेच्या पायाला दुखापत झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बिबट्याच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मागील तीन ते चार दिवसांपासून रात्री ७ ते ९ वाजेच्या दरम्यान वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने बिबट्याच्या हल्ल्याचा धोका अधिक वाढत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा बंद असल्याने परिसरात अंधाराचे साम्राज्य निर्माण होते. नागरिकांना शेतात तसेच घराबाहेर ये-जा करताना मोठ्या धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर चिंचखेड व उंबरखेड ग्रामस्थांच्या वतीने पिंपळगाव येथील वीज वितरण कार्यालयातील अभियंता महादेव मुंडे यांना निवेदन देण्यात आले. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रात्रीच्या वेळचे लोडशेडिंग तात्काळ बंद करून अखंडित वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. यावेळी चिंचखेडचे उपसरपंच शिवानंद संधान, उंबरखेडचे जयराम शिंदे यांच्यासह मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.