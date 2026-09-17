नाशिक

पिंपळगांवलला गौराईचे सोनपावलांनी आगमन

पिंपळगांवलला गौराईचे सोनपावलांनी आगमन
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PML26B10129 पिंपळगाव बसवंत ः येथे गुरुवारी माहेरवाशिण गौराईच्या स्वागताप्रसंगी महिला व केलेली आरास. ----------------- ३०-२ सोनपावलांनी गौराईचे घरोघरी झाले आगमन -------------- तीन दिवस माहेरी ः घरात सुख समृद्धीचे मानतात प्रतीक ------------ सकाळ वृत्तसेवा पिंपळगाव बसवंत, ता.१७ ः तीन दिवसापूर्वी लाडक्या गणपतीपाठोपाठ गुरूवारी (ता.१७) शहरात घरोघरी लाडक्या गौराईचे आगमन झाले. सोनपावलानी गौराईची स्वारी घरी आल्याने महिलांच्या उत्साहाला उधाण आले. तीन दिवसांसाठी पाहुणी म्हणून आलेल्या गौराईच्या आगमनाचा आनंदोत्सव घरोघरी सुरू आहे. धनधान्य, ऐश्‍वर्य, समृध्दीची देवता म्हणून गौरीपूजन करण्याची परंपरा विविध कुटुंब श्रध्देने जपतात. आवाहन, पूजन व विसर्जन अशा पद्धतीने हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. गौराईचे आगमन मोठ्या उत्साहात घरोघरी झाले. सोनपावलांनी आलेल्या गौरीची स्वारी घरात सुख, समृद्धी घेऊन आल्याचा प्रत्यय आला. गौराईच्या पाहुणचारात कोणतीही कसर राहू नये म्हणून महिलांची लगबग सुरू आहे. गौराईची सरबराई करण्यासाठी बाजारपेठेतून विविध वस्तूंची खरेदीसाठी बाजारपेठेत झुंबड उडाली होती. घराघरात गौराईच्या आकर्षक मुखवट्यांना विविध धातुच्या दागिन्यांनी सजावट करण्यात आली. ---------- गौरी आवाहन, पूजन आणि विसर्जन या तिन्ही विधिमध्ये स्वच्छता, सात्त्विकता आणि भक्तिभाव महत्वाचा आहे. कुलाचारानुसार पूजा करण्यास प्राधान्य दिले जाते. नैवेद्य, सवाष्ण पूजन आणि हळदी-कुंकवातून आनंद व समृद्धीची भावना दृढ होते. -ऋषिकेश जोशी, पिंपळगाव बसवंत (पुरोहित) -------

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