पिंपळगांवला गणेशोत्सवात घडतेय धार्मिकस्थळाचे दर्शन

पान-३ साठी
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पिंपळगाव गणेशदर्शन--लोगो
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पिंपळगाव बसवंत
नॅशनल हायवे मंडळाचा श्री बद्रीनाथाचा देखावा व गणेशमूर्ती
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नॅशनल हायवे मंडळाची मूर्ती
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पिंपळगाव बसवंत प्रतिष्ठानचा कैचीधाम देखावा.
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आदर्श तरूण मंडळाचे मूर्ती व देखावा
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जय महाराष्ट्र मंडळाचा पंढरपूरचा देखावा
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शिवमुद्रा ग्रुपची मूर्ती व सजावट
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स्वराज्य ग्रुपची मूर्ती
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श्री भोलेनाथ मंडळाची मूर्ती
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महात्मा फुले मंडळाची मूर्ती
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जय जनार्दन स्वामी मंडळ
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शिववाहतूक सेना मित्र मंडळ
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छत्रपती शिवाजी महाराज मंडळ
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निर्भय मंचची आकर्षक मूर्ती
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पिंपळगावला गणेशोत्सवात धार्मिक स्थळांचे दर्शन
बद्रीनाथ, कैचीधामसह तिरूपती बालाजी, पंढरपुरसह पौराणिक देखावे, भाविकांनी साधली सुट्टीची पर्वणी
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत, ता.१९ ः गणेशोत्सवात धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक व ज्वलंत प्रश्नांवर प्रबोधनाची कास धरत गणेश मंडळांनी यंदाही भाविकांचे लक्ष वेधले आहे. सलग दोन दिवसाची पर्वणी भाविकांनी साधत देखावे पाहण्यासाठी गर्दी उसळत आहे. सर्वच मंडळाकडून सर्व धर्मियांना आरतीचा मान देऊन जातीय सलोखा राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आनंदमेळ्याच्या ठिकाणी जत्रेचे स्वरूप आले आहे.
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पिंपळगाव शहरात १२ गणेश मंडळांनी देखावे व मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली आहे. देखाव्याचे काम आता पूर्ण होऊन खुले झाले आहेत. धार्मिक देखाव्यावर यंदा सर्वच मंडळांनी भर दिलेला दिसतो. यात नॅशनल हायवे मंडळाने बद्रीनाथ मंदिर, बसवंत प्रतिष्ठानने निमकरोली बाबा- कैची धाम, जय जनार्दन स्वामी मंडळाने तिरूपती बालाजी तर जय महाराष्ट्र मंडळाने पंढरपुरच्या विठ्ठल मंदिराचा देखावा उभारला आहे. महात्मा फुले कृषी युवक मंडळाने ऐतिहासिक पावनखिंडीचा देखावा साकारला आहे. धार्मिक स्थळाचे दर्शन यानिमित्ताने घडत आहे. आदर्श तरूण मंडळाने पिंपळगावच्या राजाची मूर्ती, स्वराज्य ग्रुप, शिवमुद्रा, श्री भोलेनाथ, साई नवयुवक मंडळ, जय बजरंग ग्रुप मंडळाच्या श्रीच्या मूर्ती आकर्षण ठरत आहे. देखाव्यासह रोषणाईने परिसर उजळून निघाला आहे.
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शहराला जत्रेचे स्वरूप
शनिवारच्या सुट्टीची पर्वणी नागरिकांनी साधत देखाव्या पाहण्यासाठी गर्दी केली होती. नॅशनल हायवे व बसवंत प्रतिष्ठानच्या गणेशोत्सवाच्या प्रांगणात आनंदमेळ्यात विविध रहाट पाळणे आकर्षण ठरत आहे. खाद्यपदार्थ व विविध खेळणी विक्रीची दुकाने थाटण्यात आली आहेत. या ठिकाणी जत्रेचे स्वरूप आले आहे. बसस्थानक- निफाड फाटा ते वणी चौफुली हा जुना महामार्ग ओसंडून वाहत आहे. देखावे पाहण्यासाठी घराबाहरे पडलेले कुटुंब हॉटेलात भोजनाचा आनंद घेत आहे. त्यामुळे शहरातील हॉटेल्स हाऊसफुल्ल आहेत.
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