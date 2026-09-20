विशेष मतदार नोंदणी शिबिर बीएलओ व निवडणूक अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे अनेक मतदार मतदान नोंदणी पासून वंचित

बीएलओ गैरहजर;
मतदार नोंदणी खोळंबली
देवळाली कॅम्प, ता. २० : विशेष मतदार नोंदणी शिबिर बीएलओ व निवडणूक अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे अनेक मतदार मतदान नोंदणीपासून वंचित आहे. पुढील दोन दिवस होणाऱ्या शिबिरास सर्व बीएलओ यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन शिवसेना (उबाठा) शहरप्रमुख काकासाहेब देशमुख यांनी केली आहे
विशेष मतदान नोंदणी शिबिर १९ व २० सप्टेंबरला आयोजित करण्यात आले होते. याबाबत शासनाने जीआरही काढलेला होता. भगूर नगरपालिका जुनी इमारत या ठिकाणी शिबिर आयोजित केले होते परंतु अनेक बीएलओ अनुपस्थित राहिल्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास झाला. शिबिराच्या ठिकाणी येऊनही बीएलओ न भेटल्यामुळे आपली नावे नोंदवू शकली नाही. त्यामुळे अनेक मतदार मतदान नोंदणीपासून वंचित राहतील, अशी भीती आहे. २६ व २७ सप्टेंबर दोन दिवस होणाऱ्या शिबिरास सर्व बीएलओ यांनी उपस्थित रहावे अन्यथा निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात येईल, असा इशारा देशमुख, नगरसेवक अमोल सागरचंद्र मोरे, बबलू पवार, नगरसेविका कांता गायकवाड, जयश्री देशमुख, अनिल कासार, निलेश हासे, संतोष सोनवणे, सुधाकर ताजनपुरे, अशोक कनोजिया,श्याम देशमुख, नावेद शेख, अमोल गणोरे, भूषण करंजकर यांनी केली आहे.