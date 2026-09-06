सातपूरमध्ये जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचे छापा : ५० जण ताब्यात

सातपूरला जुगारअड्ड्यावर पोलिसांचा छापा
पन्नास जण ताब्यात; १५ लाखाची रोकड जप्त
सातपूर, ता. ६ : अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाईचा धडाका सुरू केला असून, सातपूर परिसरातील बजरंगनगर येथील शेतात पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू असलेला जुगारअड्डा गुन्हे शाखेच्या युनिट दोनच्या पथकाने उद्ध्वस्त केला. शनिवारी (ता. ५) केलेल्या या कारवाईत तब्बल ५० जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, १५ लाखाच्या रोकडीसह एकूण ८६ लाख ७८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला आहे.
बजरंगनगर परिसरातील शेतात पत्र्याच्या शेडमध्ये क्लबच्या नावाखाली जुगार सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या पथकाला शनिवारी दुपारी मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी चार पथके तयार करून एमआयडीसी अंबड पोलिसांची मदत घेत शेडच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांवर एकाच वेळी छापा टाकला. पोलिसांची चाहूल लागताच काही जणांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, बाहेर तैनात असलेल्या पोलिसांच्या पथकाने त्यांना जागेवरच पकडले. या कारवाईत क्लबचालक सचिन गांगुर्डे व अनिल शेजवळ यांच्यासह १२ जुगार कामगारांना ताब्यात घेण्यात आले. तसेच जगन लबडे, सोपान मेरे, वामन चुंबळे, उत्तम मंडलिक, निवृत्ती पिंगळे, संजय वराडे, बिपिन सिन्हा, शरद नागरे, भानुदास बिन्नर आणि नेताजी राजवंशी यांच्यासह एकूण ३५ जणांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सचिन गांगुर्डे आणि अनिल शेजवळ यांची या क्लबमध्ये भागीदारी असल्याचे समोर आले आहे. कारवाईदरम्यान जुगारासाठी वापरलेले साहित्य, रोकड आणि इतर साहित्य असा एकूण ८६ लाख ७८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला. अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांनी केलेल्या या मोठ्या कारवाईमुळे सातपूर परिसरातील अवैध जुगार व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक प्रदीप पवार पुढील तपास करीत आहेत.
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