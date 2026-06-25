नाशिक

शिरपूर : विद्यार्थी सुयश बातमी

शिरपूर : विद्यार्थी सुयश बातमी
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नायपर जेईई परीक्षेत पटेल फार्मसीचे विद्यार्थी चमकले शिरपूर, ता. २५ : येथील एच. आर. पटेल फार्मसी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी नायपर जेईई २०२६ परीक्षेत उल्लेखनीय यश संपादन केले. नयन चित्ते यांनी देशपातळीवर २०७ वा क्रमांक मिळवत महाविद्यालयात अव्वल स्थान पटकावले. मयूर चव्हाण (५१०), रूपेश देवरे (८०६), वसुधा पाटील (९४४), तुषार पाटील (१००४), सुजाता भामरे (१२२०), निरजसिंह परदेशी (२३७८), सौरव पाटील (२४२०), वैष्णवी सोनवणे (२४९८), सर्वेश पाटील (३२२३) आणि प्रशांत देसले (३४५९) यांनीही लक्षणीय यश मिळविले. यापूर्वी जीपॅट २०२६ परीक्षेतही महाविद्यालयाच्या १८ विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले होते. त्यामध्ये मयूर चव्हाण यांनी २९३ गुणांसह देशपातळीवर ८५ वा क्रमांक पटकावला होता. विद्यार्थ्यांच्या यशामागे नायपर व जीपॅट मार्गदर्शन वर्ग, तज्ज्ञ व्याख्याने, ऑनलाइन टेस्ट सिरीज आणि प्राध्यापकांचे वैयक्तिक मार्गदर्शन यांचा मोठा वाटा असल्याचे प्राचार्य डॉ. एस. बी. बारी यांनी सांगितले. नायपर जेईई परीक्षा समन्वयक डॉ. झेड. जी. खान व प्रा. सुहास आगे यांनी विशेष परिश्रम घेतले. विद्यार्थ्यांच्या यशाचे संस्थाध्यक्ष आमदार अमरिशभाई पटेल, कार्याध्यक्ष भूपेशभाई पटेल, नगराध्यक्ष चिंतनभाई पटेल, उपाध्यक्ष राजगोपाल भंडारी, सचिव रेशा पटेल आदिंनी कौतुक केले.

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