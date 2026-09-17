नाशिक

शिंदखेडा रेल्वे स्थानकावर नवीन प्रवासी गाडी सुरू करण्याची मागणी

शिंदखेडा रेल्वे स्थानकावर नवीन प्रवासी गाडी सुरू करण्याची मागणी
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(फोटो- रेल्वेचा फोटो घेणे) ---------- शिंदखेडा स्थानकातून नवीन प्रवासी गाडी द्या खासदार शोभा बच्छाव यांचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना निवेदन सकाळ वृत्तसेवा शिंदखेडा, ता. १७ : तालुका मुख्यालय असलेल्या शिंदखेडा रेल्वे स्थानकावर उधना- नंदुरबार- पुणे मार्गावरील नवीन प्रवासी गाडीला नियोजित थांबा देऊन ती सुरू करावी, अशी मागणी खासदार शोभा बच्छाव यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. शिंदखेडा रेल्वे स्थानक हे परिसरातील नागरिकांसाठी महत्त्वाचे मध्यवर्ती स्थानक आहे. शिंदखेडा शहरासह परिसरातील सुमारे ५० ते ६० गावांतील नागरिक शिक्षण, उद्योग, रोजगार तसेच अन्य कामांसाठी या स्थानकावरून नियमित प्रवास करतात. त्यामुळे वाढती प्रवासी संख्या आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेता या भागाला अधिक चांगली रेल्वे कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन प्रवासी गाडी सुरू करणे आवश्यक असल्याचे खासदार बच्छाव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. उधना- नंदुरबार- पुणे मार्गावर प्रस्तावित नवीन प्रवासी गाडीला शिंदखेडा रेल्वे स्थानकावर नियोजित थांबा देण्यात यावा आणि ही गाडी लवकरात लवकर सुरू करावी, अशी विनंती त्यांनी रेल्वेमंत्र्यांकडे केली आहे. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही खासदार बच्छाव यांनी व्यक्त केली आहे. नवीन गाडी सुरू झाल्यास शिंदखेड्यासह परिसरातील गावांमधील विद्यार्थी, कामगार, व्यावसायिक आणि अन्य प्रवाशांना पुणे, नंदुरबार तसेच मार्गावरील प्रमुख शहरांशी रेल्वेने प्रवास करणे अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

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