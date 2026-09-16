माजी विद्यार्थी मेळावा संपन्न

(पान ४ ला ॲंकर)
SMD26B01140
पिंपळनेर : येथील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या माजी विद्यार्थी- विद्यार्थिनींच्या स्नेहमेळाव्यात सहभागी झालेले शिक्षक व विद्यार्थी.
-----------------
पंचावन्न वर्षांनंतर फुलला मित्र- मैत्रिणींच्या स्नेहमळा
न्यू इंग्लिश स्कूलच्या माजी विद्यार्थ्यांचा जुन्या आठवणींना उजाळा
सकाळ वृत्तसेवा
सामोडे, ता. १६ : पिंपळनेर येथील न्यू इंग्लिश स्कूलच्या १९७१- ७२च्या माजी विद्यार्थी- विद्यार्थिनींचा तब्बल ५५ वर्षांनंतर स्नेहमेळावा उत्साहात झाला. वयाची ७१- ७२ वर्षे गाठलेल्या या मित्र-मैत्रिणींनी जुन्या आठवणींना उजाळा देत गाणे, विनोद, विविध प्रसंगांचे सादरीकरण अशा विविध उपक्रमांतून मनमुराद आनंद लुटला. काही काळासाठी सर्वजण पुन्हा सोळा-सतरा वर्षांचे झाल्याचा अनुभव घेत असल्याचे वातावरण कार्यक्रमस्थळी दिसून आले.
अध्यक्षस्थानी माजी प्राचार्य ए. बी. मराठे होते. प्रमुख अतिथी म्हणून संस्थेचे निवृत्त शिक्षक एस. एस. वंजारी, एम. पी. सोनवणे, जी. बी. जगताप, प्राचार्य पी. एच. पाटील, जयेश मराठे, एच. आर. गांगुर्डे, गांगुर्डे सर, शिवानंद दादाजी, भालचंद्र ततार, देविदास चौधरी, भालचंद्र कोठावदे आदी उपस्थित होते. प्रारंभी संस्थेचे आधारस्तंभ कैलासवासी कर्मवीर बंडू बापूजी, अण्णासाहेब एन. के. पाटील, व्ही. के. वाणी व कैलासवासी सुरेंद्रराव मराठे यांच्या प्रतिमांचे मान्यवरांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. विद्यालयाच्या प्रांगणातील अवघडनाथ महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.
या वेळी माजी विद्यार्थ्यांनी पूर्वीची कौलारू शाळा आणि सध्याची तीन मजली भव्य इमारत पाहून जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. आपल्या आयुष्याला आकार देणाऱ्या गुरुजनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत गुरुपूजन करून शिक्षकांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. अध्यक्षीय मनोगतात प्राचार्य ए. बी. मराठे यांनी, ५५ वर्षांनंतरही माजी विद्यार्थ्यांनी संस्थेविषयी जपलेली आपुलकी व स्नेह पाहून आम्हाला अतिशय आनंद झाला. आपण आता विद्यार्थी नसून आजी- आजोबा झाला आहात. आपल्या भावी आयुष्यात कोणालाही दुःखाचे दिवस येऊ नयेत. सर्वांना निरोगी व आनंदी आयुष्य लाभावे, अशा शुभेच्छा दिल्या. हर्षदा शेलार व प्रा. बी. एस. कोठावदे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.
गाण्यांची मैफल अन् हास्यविनोदाची रंगत
एकत्र आलेल्या मित्र- मैत्रिणींनी जीवनातील विविध प्रसंग सांगत जुन्या आठवणी जागवल्या. चित्रपटातील जुन्या गाण्यांची मैफिल रंगली, तर विनोदी सादरीकरणामुळे हास्याचे फवारे उडाले. एकमेकांच्या नव्याने ओळखी करून देत मैत्रिणींना माहेरची साडी भेट देण्यात आली. त्यानंतर सर्वांनी मिष्टान्न भोजनाचा आस्वाद घेतला.
जुन्या नात्यांना नवी ऊब
या सोहळ्याचे आयोजन पिंपळनेर येथील देविदास कृष्णा चौधरी, प.पू. भालचंद्र आनंदा ततार, प.पू. शिवानंद दादाजी धुनिवाले, सुभाषचंद्र शिवराम शेठ बधान व भालचंद्र कोठावदे यांनी केले. दुरावलेल्या मित्र- मैत्रिणींना एकत्र आणत त्यांनी हा स्नेहमिलन सोहळा घडवून आणला.