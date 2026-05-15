नाशिक

अवैध वाळू वाहतुकीवर सटाणा पोलिसांचा दणका पावणे सहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त; हायवा चालकाविरोधात गुन्हा

06870 सटाणा : पोलिसांनी जप्त केलेला वाळूने भरलेले हायवा सटाणा पोलिसांची वाळू तस्करावर कारवाई वाळूने भरलेल्या हायवासह सुमारे ६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त सकाळ वृत्तसेवा सटाणा, ता. १५ : तालुक्यात सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज वाहतुकीविरोधात सटाणा पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. सटाणा-ताहराबाद मार्गावर केलेल्या या कारवाईत पोलिसांनी वाळूने भरलेला हायवा ताब्यात घेत तब्बल ५ लाख ९६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी वाहनचालक गणेश दिलीप अहिरे (वय २८, रा. दहिवड, ता. देवळा) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सटाणा-ताहराबाद मार्गावरून अवैधरित्या वाळूची वाहतूक होत असल्याची गोपनीय माहिती सटाणा पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलीस निरीक्षक योगेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी सापळा रचून विशेष मोहीम राबविली. दरम्यान, ताहराबादकडून सटाण्याकडे येणारा संशयित हायवा पोलिसांनी अडवून त्याची कसून तपासणी करत चालकाकडे वाळू वाहतुकीसंदर्भातील वैध परवाना किंवा अधिकृत कागदपत्रांची मागणी केली असता, त्याच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे आढळून आली नाहीत. वाहनाची तपासणी केली असता त्यामध्ये अंदाजे १६ ब्रास वाळू मिळून आली. त्यानंतर पोलिसांनी हायवासह वाळू असा एकूण ५ लाख ९६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

