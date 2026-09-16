नाशिक

विज्ञानाची जिज्ञासा हीच विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची नवी दिशा : दिलीप दळवी जिजामाता हायस्कूलच्या तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्य महोत्सवात १८ शाळांचा सहभाग

विज्ञानाची जिज्ञासा हीच विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची नवी दिशा : दिलीप दळवी जिजामाता हायस्कूलच्या तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्य महोत्सवात १८ शाळांचा सहभाग
Published on
( वर्धापन दिनासाठी शाळेची अर्धे पान जाहिरात घेतलेली आहे कृपया सविस्तर बातमी सर्व नावांसह फोटोसह प्रसिद्ध नम्र विनंती) ---- छायाचित्र- 07264 सटाणा : जिजामाता गर्ल्स हायस्कूलमध्ये झालेल्या बागलाण तालुका विज्ञान नाट्य महोत्सवातील विजेत्या विद्यार्थ्यांसमवेत मान्यवर. जिजामाता हायस्कूलमध्ये विज्ञान नाट्य महोत्सव तालुक्यातील १८ शाळांचा तालुकास्तरीय स्पर्धेत सहभाग सकाळ वृत्तसेवा सटाणा, ता. १६ : विज्ञानाला केवळ पाठ्यपुस्तकातील विषय न मानता प्रश्न विचारण्याची, प्रयोग करण्याची आणि नव्या कल्पनांना आकार देण्याची वृत्ती विद्यार्थ्यांमध्ये रुजली पाहिजे. विज्ञान प्रदर्शनाप्रमाणेच विज्ञान नाट्याच्या माध्यमातूनही विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेला वाव देत वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करावा आणि या व्यासपीठातून तालुका, जिल्हा व राज्यस्तरावर यश मिळवावे, अशी अपेक्षा ‘मविप्र’चे चिटणीस दिलीप दळवी यांनी व्यक्त केली. येथील मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्थेच्या जिजामाता गर्ल्स हायस्कूलमध्ये बागलाण पंचायत समिती शिक्षण विभाग व तालुका विज्ञान अध्यापक संघातर्फे झालेल्या तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्य महोत्सवात तालुक्यातील १८ शाळांनी सहभाग घेतला. संस्थेचे चिटणीस दिलीप दळवी अध्यक्षस्थानी होते. संचालक डॉ. प्रसाद सोनवणे, संचालिका शालनताई सोनवणे, स्कूल कमिटी अध्यक्ष बी. एस. सूर्यवंशी, गटशिक्षणाधिकारी अक्षदा अढागळे, विस्ताराधिकारी चित्रा देवरे, तुषार महाले, नवनाथ पवार, तुळशीराम ठाकरे, मुख्याध्यापिका एस. आर. माळेकर, जे. बी. देवरे, व्ही. ए. सोनवणे, विज्ञान अध्यापक संघाचे तालुकाध्यक्ष दत्तराज ह्याळीज, पर्यवेक्षक डी. डी. पवार व के. पी. मोरे प्रमुख पाहुणे होते. श्री. सूर्यवंशी यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी आवड व कुतूहल निर्माण करणे हा विज्ञान नाट्य महोत्सवामागील उद्देश असून, त्यासाठी संस्था कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. डॉ. प्रसाद सोनवणे यांनी विज्ञान नाट्याचा विषय व्यापक असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. स्पर्धेचे परीक्षण किशोर सोनवणे, महेश पाटोळे व दीपक जाधव यांनी केले. स्पर्धेत केबीएच हायस्कूल, वीरगाव यांनी प्रथम, जिजामाता गर्ल्स हायस्कूलने द्वितीय, तर मराठा हायस्कूलने तृतीय क्रमांक मिळविला. जनता विद्यालय, अंबासन यांनी उत्तेजनार्थ प्रथम, तर तळवाडे दिगर हायस्कूल यांनी उत्तेजनार्थ द्वितीय क्रमांक पटकाविला. तुषार महाले यांनी प्रास्ताविक केले. शिक्षिका एम. बी. सोनवणे यांनी सूत्रसंचालन केले. दत्तराज ह्याळीज यांनी आभार मानले. महोत्सव यशस्वितेसाठी शिक्षक-शिक्षिका व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न केले. .............

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Marathi News Esakal
www.esakal.com