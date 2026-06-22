नाशिक

भाटवाडीच्या सरपंचपदी विकास महात्मे बिनविरोध

भाटवाडीच्या सरपंचपदी विकास महात्मे बिनविरोध
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SNR26B21512 भाटवाडी ः सरपचंपदी विकास महात्मे यांच्या निवडीप्रसंगी उपस्थित मनोज महात्मे, मुरलीधर पाचोरे, बाळासाहेब खर्जे, गोरख पाचोरे, अतुल पाचोरे, दीपक खर्जे आदी. ----------- ३०-२ भाटवाडीच्या सरपंचपदी विकास महात्मेंची निवड ----------- सकाळ वृत्तसेवा सिन्नर, ता.२२ ः भाटवाडी येथील सरपंचपदी विकास अशोक महात्मे यांची बिनविरोध निवड झाली. निवडीनंतर समर्थकांनी जल्लोष साजरा केला. त्यांच्या निवडीचे पंचक्रोशीतून स्वागत केले जात आहे. लीलाबाई कैलास पाचोरे यांनी सरपंचपदाचा राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त होते. निवडणूक निर्णय अधिकारी शिरोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडीची सोमवारी (ता.२२) ग्रामपंचायत कार्यालयात बैठक झाली. अर्ज दाखल करण्याच्या निर्धारीत वेळेत विकास महात्मे यांचा एकमेव अर्ज आला. तो छाननीत वैध ठरल्याने निवड बिनविरोध झाल्याचे शिरोळे यांनी जाहीर केले. विकास महात्मे यांच्या अर्जावर लिलाबाई पाचोरे यांनी स्वाक्षरी केली. बैठकीस मनीषा गोळेसर, वैशाली लोंढे, शीला पिठे, द्रौपदी डगळे, मनोज महात्मे, मुरलीधर पाचोरे, बाळासाहेब खर्जे, गोरख पाचोरे, अतुल पाचोरे, दीपक खर्जे, मधुकर खर्जे, विठ्ठल पाचोरे, विष्णू लोंढे, सोमनाथ पाचोरे, ज्ञानेश्वर पाचोरे, ज्ञानेश्वर लोंढे, नारायण पाचोरे, रतन खर्जे, डॉ. संदीप गोळेसर, सोपान पाचोरे उपस्थित होते. निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तलाठी सुमीत मोटवाणी, ग्रामसेवक भावेश बागूल आदी उपस्थित होते. --------------

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