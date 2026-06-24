गुन्हे वृत्त
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दुचाकी घसरुन
तरूणाचा मृत्यू
सिन्नर, ता. २४ : सोनेवाडी येथील नवनाथ विष्णू आगिवले (वय २०) या तरुणाचा दुचाकीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला. अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने त्याच्यावर मुंबईच्या जे. जे. रुग्णालयात उपचार सुरू होते; मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांची प्राणज्योत मालवली. पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून, हवालदार गोरे अधिक तपास करत आहेत.
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हिस्त्र प्राण्याने खालेल्ला
मृतदेह आढळला
सिन्नर ः तालुक्यातील औंढेवाडी येथे एका अज्ञात पुरुषाचा हिंस्र प्राण्याने खाल्लेल्या अवस्थेतील छिन्नविच्छिन्न मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. अंदाजे ५५ ते ६० वर्षे वयाच्या या पुरुषाचा मृतदेह निवृत्ती शिवराम कुंदे यांच्या पडीक शेतात आढळून आला. पोलिस पाटील नाना कुंदे यांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. मृतदेह गेल्या १५ दिवसांपासून येथे पडून असावा, असा अंदाज आहे. हिंस्र प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृतदेहाचे दोन्ही हात मनगटापासून वेगळे झाले असून, मांडीपासून खालील भाग प्राण्यांनी खाल्लेला आहे. अंगावरील कपडे बाजूला पडलेल्या अवस्थेत पोलिसांना मिळाले. एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात या घटनेची नोंद करण्यात आली असून, उपनिरीक्षक शिंदे मृतदेहाची ओळख पटवण्यासह पुढील तपास करत आहेत.
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