नाशिक

यशवंतराव महाराज देव मामलेदार प्रकट दिन कार्यक्रम बातमी फोटोसह आवश्यक

यशवंतराव महाराज देव मामलेदार प्रकट दिन कार्यक्रम बातमी फोटोसह आवश्यक
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सेकंड मेन शेजारी घेणे देवमामलेदार जन्मोत्सवानिमित्ताने २११ किलो लाडूंचा महाप्रसाद सकाळ वृत्तसेवा सटाणा, ता. २१ : देवमामलेदार यशवंतराव महाराज यांच्या २११व्या जन्मोत्सवानिमित्त राजस स्वीट्सतर्फे २११ किलो मोतीचूर लाडूंच्या महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. तहसीलदार कैलास चावडे प्रमुख पाहूणे होते. श्री चावडे म्हणाले की, प्रत्येकाने आपल्या क्षेत्रात काम करताना सर्वसामान्यांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवावे. गरजू, वंचित आणि अडचणीत असलेल्या व्यक्तीच्या मदतीला धावून जाण्याची वृत्ती अंगीकारावी. माणुसकीची सेवा हाच देवमामलेदार यशवंतराव महाराजांच्या विचारांचा खरा वारसा आहे. बागलाणचे प्रांताधिकारी महेश शेलार, नगराध्यक्षा हर्षदा पाटील, देवमामलेदार देवस्थानचे अध्यक्ष भालचंद्र बागड, प्रगतिशील शेतकरी दगाजी सोनवणे, मुख्याधिकारी ज्योती भगत-पाटील, उपनगराध्यक्षा सोनाली बैताडे, ॲड. विजय पाटील, ॲड. मनीषा पवार, राहुल पाटील, चेतन मोरे, सभापती भूषण सोनवणे, जयप्रकाश सोनवणे, नगरसेविका कल्पना सोनवणे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.जन्मोत्सवानिमित्त उपस्थितांच्या हस्ते सामूहिक आरती करण्यात आली. त्यानंतर भाविकांना २११ किलो मोतीचूर लाडूंचा महाप्रसाद वाटप करण्यात आला. सूत्रसंचालन शशिकांत कापडणीस यांनी केले. राजस स्वीट्सचे संचालक निखिल सोनवणे यांनी आभार मानले. सटाणा-येथील देव मामलेदार यांच्या २११जन्मोत्सवानिमित्त शहरातील राजस स्वीट्स तर्फे साकारण्यात आलेला महाप्रसाद २११ किलोचा लाडू

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