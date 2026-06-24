येवल्यात भाजपकडून
डॉ. मुखर्जी यांना अभिवादन
येवला, ता. २४ : भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बलिदान दिनानिमित्त शहरात भाजप व युवा मोर्चाच्या वतीने देसाई ड्रीम सिटीतील श्रीराम अंजनेय स्वामी मंदिरात त्यांना अभिवादन करण्यात आले. उपस्थितांनी डॉ. मुखर्जी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. त्यांच्या अखंड भारताच्या विचारांचा गौरव करत, डॉ. मुखर्जी यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी मोठे योगदान दिल्याचे युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक समीर समदडिया व नानासाहेब लहरे यांनी मनोगतातून सांगितले.
यावेळी नगरसेवक समीर समदडिया, बापू गाडेकर, युवराज पाटोळे, दिनेश परदेशी, डॉ. गोविंद भोरकडे, संतोष नागपुरे, धनंजय नागपुरे, संतोष दाभाडे, नंदू शिंदे, दीपक टकले, भगवान गाडेकर, प्रथमेश गाडेकर, हार्दिक टकले व जयेश निकुंभ यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
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येवला : येथे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना अभिवादन करताना भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते.
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