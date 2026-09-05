नाशिक

माध्यमिक व कला संघटनेकडून जिल्ह्यातील आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा

माध्यमिक व कला संघटनेकडून जिल्ह्यातील आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा
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टुडे पान-१ ॲंकर ------------- माध्यमिक, कला संघटनेकडून शिक्षक पुरस्कार जाहीर ------------ शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या जिल्ह्यातील आदर्श शिक्षकांचा होणार गौरव ------------- सकाळ वृत्तसेवा येवला,ता.५ : शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने नाशिक जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघ व नाशिक जिल्हा कला संघटना यांच्या वतीने उपक्रमशील व शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान उत्कृष्ट योगदान देणाऱ्या मुख्याध्यापक,शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आदर्श शिक्षक पुरस्कारासाठी नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक, कला शिक्षक,क्रीडा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या प्रकारात उपक्रमशील माध्यमिक शिक्षकांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आल्याचे संघटनेने जाहीर केले आहे. लवकरच नाशिक येथे समारंभपूर्वक या पुरस्काराचे वितरण होणार आहे. पुरस्कार्थी पुढीलप्रमाणे : विशेष पुरस्कार शिक्षक नेते : नाशिक ः शिवाजीराजे निरगुडे, बाळासाहेब सूर्यवंशी, एकनाथ कांगणे, रवींद्र मोरे, संजय चव्हाण, अनिल निकम. धुळे ः संजय पवार, निशांत रंधे. जळगाव ः शालिग्राम भिरूड, शैलेश राणे. नगर ः अप्पासाहेब शिंदे,बाबासाहेब बोडके.नंदुरबार - प्रभाकर नांद्रे,अशोक पाटील. जिल्ह्यातील तालुकानिहाय पुरस्कारार्थी मुख्याध्यापक : येवला ः दिलीप नागरे, दीपक गायकवाड. पेठ ः भारत भामरे. कळवण ः गोविंद रौंदळ, रणजित निकम. सुरगाणा ः संजय वाघ, अनिल देवरे. त्र्यंबकेश्वर ः दीपक भास्कर, दीपक व्याळीज. इगतपुरी ः केशव आहेर, पांडुरंग देवरे. देवळा ः सुनील जाधव. सटाणा ः तात्यासाहेब पाटील, संजय देसले. दिंडोरी ः विलास जाधव, शिवाजी शिंदे. नांदगाव ः प्रसाद पंचवाघ, अरुण पवार, योगेश पाटील. चांदवड ः प्रकाश सोनवणे, ज्ञानेश्वर ठाकरे. सिन्नर ः मधुकर काळे, अशोक बागूल. निफाड ः ज्ञानेश्वर वडघुले. मालेगाव ः धनंजय पाटील, संजय वाघ, मंगेश सूर्यवंशी, नाशिक ः दादाजी अहिरे, भरत गांगुर्डे, सूर्यभान जगताप, सुनील बिरारी, खंडू बोडके. शिक्षक : पेठ ः हिम्मत भामरे. कळवण ः बाळू चौधरी, शांताराम देवरे. सुरगाणा ः मनोज वैद्य. येवला ः दिगंबर नारायणे, गंगाधर पवार. त्र्यंबकेश्वर ः सुशील पाटील. इगतपुरी ः विठ्ठल खतोले. देवळा ः कौतिक खोडे, संजय पाटील, सतीश सागर. सटाणा ः विशाल अहिरे, सचिन शेवाळे, गोविंद भदाणे. दिंडोरी ः किरण पाटील. नांदगाव ः संदीप सोनवणे. चांदवड ः संजय पाटील. सिन्नर ः संदीप लेंडें, दत्तात्रेय अधिक, योगेश जाधव. निफाड ः महेश अहिरे, समीर जाधव. मालेगाव ः महेश बागड, महेश जाधव. भरत भदाणे. नाशिक ः घनश्याम गुजरे, निंबा कापडणीस, शांताराम निकम, राजेंद्र निकम, राजाराम गायकवाड, राजेंद्र कापडणीस, पंकज पवार, प्रदीप पाटील, देविदास वानले, संजय बागुल, दिनेश देवरे, विनायक सोनवणे. कलाशिक्षक : कळवण ः शांताराम कोल्हे. येवला ः महेश अहिरे. इगतपुरी ः दत्तावाघे पाटील. देवळा ः निशिकांत बागूल, दीपक पाटील. सटाणा ः धनंजय सोनवणे. दिंडोरी ः प्रवीण सोनवणे. नांदगाव ः राजेंद्र पाटील, सुनील वाघ. चांदवड ः प्रदीप अहिरे, अरुण बर्डे. सिन्नर ः मिलिंद डावरे, राजेंद्र दिघे. निफाड ः सुनील शेंद्रे, सुभाष चौधरी. मालेगाव ः श्रीराम पाटील, अण्णा शिंदे. नाशिक ः अशोक घुगे, योगेश रोकडे. क्रीडा शिक्षक : पेठ ः चंद्रकांत पठाडे. कळवण ः राजेंद्र अहिरे. सुरगाणा ः मोहन पाडवी. येवला ः राम पटेल. त्र्यंबकेश्वर ः रवींद्र बच्छाव. इगतपुरी ः विजय सोनवणे. देवळा ः गोविंद पगार. सटाणा ः राहुल सोनवणे. दिंडोरी ः रघुनाथ उगले. नांदगाव ः संजय त्रिभुवन. चांदवड ः सुदाम बिन्नर. सिन्नर ः विलास सातपुते. निफाड ः गोविंद कांदळकर. मालेगाव ः किशोर कचवे, जितेंद्र पगार. नाशिक ः वसंत सानप, विजय बडे. शिक्षकेतर : पेठ ः जगन्नाथ राऊत. येवला ः सचिन मुंढे. इगतपुरी ः बाळासाहेब ढवळे, विनायक लाड. देवळा ः मनीष ब्राह्मणकर. सटाणा ः नितीन सोनवणे. दिंडोरी ः सोमनाथ धात्रक. नांदगाव ः मच्छिंद्र कदम, संदीप मवाळ. चांदवड ः भाऊसाहेब चव्हाण. सिन्नर ः महेश बरके. निफाड ः ज्ञानेश्वर सांगळे. मालेगाव ः गितेश बाविस्कर, अभिजित पाटील. नाशिक ः बाळासाहेब नाईक, रोशन नागरे, संग्राम करंजकर, भाऊसाहेब शिरसाट. -----------------

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