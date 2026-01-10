नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये मोठी कारवाई! अवैध गौण खनिज साठवणुकीप्रकरणी माजी जि.प. सदस्याला ३० लाखांचा दंड

Background of the Illegal Mining Case in Tokde : नाशिकच्या मालेगाव तालुक्यातील टोकडे येथील पाझर तलाव परिसर, जिथे अवैध गौण खनिज साठवणूक आणि भरावामुळे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दादाजी शेजवळ यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
नाशिक: टोकडे येथील पाझर तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील अवैध गौण खनिज साठवणूक व भराव केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दादाजी नारायण शेजवळ यांना ३० लाख ७२ हजारांचा दंड मालेगावच्या तहसीलदारांनी ठोठावला आहे. येत्या आठ दिवसांत या दंडाची रक्कम शासन जमा करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला.

