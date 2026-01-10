Nashik News : नाशिकमध्ये मोठी कारवाई! अवैध गौण खनिज साठवणुकीप्रकरणी माजी जि.प. सदस्याला ३० लाखांचा दंड

नाशिक: टोकडे येथील पाझर तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील अवैध गौण खनिज साठवणूक व भराव केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य दादाजी नारायण शेजवळ यांना ३० लाख ७२ हजारांचा दंड मालेगावच्या तहसीलदारांनी ठोठावला आहे. येत्या आठ दिवसांत या दंडाची रक्कम शासन जमा करावी, अन्यथा कायदेशीर कारवाईचा इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला. .टोकड्याचे तक्रारदार विठोबा द्यानद्यान यांनी यासंदर्भात महसूल विभागाकडे तक्रार नोंदविली होती. तहसीलदारांनी केलेल्या कारवाईनुसार दादाजी शेजवळ यांनी पाझर तलावाच्या बुडीत क्षेत्रात दगडगोटे व मुरूम टाकून अनधिकृतपणे शेती तयार केली. त्यासाठी अंदाजे ३०० ब्रास दगड वापरला. याविषयीचा पंचनामा मंडल अधिकारी झोडगे यांनी सादर केला आहे..महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४८ (७) अंतर्गत ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. यात ३०० ब्रास उत्खननाचे बाजार मूल्य पाच लाख ८५ हजार इतके आहे. तहसीलदारांनी त्याच्या पाचपट दंड म्हणजेच २९ लाख २५ हजार रुपये नमूद केला आहे. तसेच, स्वामित्वधन एक लाख ४६ हजार २५० रुपये, भाडे ७२५ रुपये आणि परवान्याचे २५ रुपये असे एकूण ३० लाख ७२ हजारांच्या दंडाची नोटीस गुरुवारी (ता. ८) जारी केली..या संदर्भात संबंधित व्यक्ती दादाजी शेजवळ यांना पुढील आठ दिवसांत खुलासा सादर करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यांनी खुलासा सादर न केल्यास दंडाची रक्कम वसुलीची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असा इशारा या नोटिसीद्वारे देण्यात आला..शासकीय पथक तीन वेळा माघारीकेंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर योजनेत टोकड्याच्या या पाझर तलावाची निवड झाली आहे. येथे वृक्षारोपण, संगोपन व जतन या कामासाठी आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीला तीन वेळा शेजवळ यांनी पिटाळून लावल्याचा आरोप तक्रारदार विठोबा द्यानद्यान यांनी केला. शेजवळ यांनी तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील गट क्रमांक २८५ मधील २.५७ हेक्टर, तर शेजारी स्वमालकीचे गट क्रमांक ३०४ मधील पोट खराबा ०.७१ आर अशी एकूण ३.२८ हेक्टरवर माती-मुरूम टाकून शेती तयार केली. त्यातील फक्त दगडांसाठीच हा दंड आहे. उर्वरित मुरूम, मातीचा दंड आकारण्याची मागणी तक्रारदाराने केली..शासकीय पथक तीन वेळा माघारीकेंद्र सरकारच्या अमृत सरोवर योजनेत टोकड्याच्या या पाझर तलावाची निवड झाली आहे. येथे वृक्षारोपण, संगोपन व जतन या कामासाठी आलेल्या शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीला तीन वेळा शेजवळ यांनी पिटाळून लावल्याचा आरोप तक्रारदार विठोबा द्यानद्यान यांनी केला. .BMC Election: महापालिकेच्या रिंगणात गुन्हेगार उमेदवार! २५ गुन्हे नावावर असलेल्या गुंडास राष्ट्रवादीची उमेदवारी.शेजवळ यांनी तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील गट क्रमांक २८५ मधील २.५७ हेक्टर, तर शेजारी स्वमालकीचे गट क्रमांक ३०४ मधील पोट खराबा ०.७१ आर अशी एकूण ३.२८ हेक्टरवर माती-मुरूम टाकून शेती तयार केली. त्यातील फक्त दगडांसाठीच हा दंड आहे. उर्वरित मुरूम, मातीचा दंड आकारण्याची मागणी तक्रारदाराने केली..तहसीलदारांनी केलेली कारवाई चुकीची आहे. तरी या नोटिसीला सोमवारी उत्तर देण्याचे नियोजन आहे.- दादाजी शेजवळ, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.