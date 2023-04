Nashik News : सिन्नर -शिर्डी महामार्गावरील पिंपरवाडी टोल प्लाझावर आजपासून टोलवसुली

By

नाशिक : सिन्नर-शिर्डी महामार्गावरील पिंपरवाडी टोल प्लाझावर शुक्रवारपासून (ता. ७) टोलवसुली सुरु होईल. (Toll collection at Pimpalwadi toll plaza on Sinnar Shirdi highway from today 7 april nashik news)

टोल प्लाझाच्या २० किलोमीटर परिसरातील रहिवाशांना अव्यावसायिक वाहनांसाठी २०२३-२४ साठी ३३० रुपयांचा मासिक पास असेल. टोल सवलतीसाठी स्थानिकांना टोल प्लाझा कार्यालयात स्थानिक श्रेणीमध्ये कागदपत्रे सादर करून वाहनाची नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे.

टोल फास्टॅगद्वारे वसूल होईल. कार, जीप, व्हॅन, एलएमव्ही साठी एकेरी शुल्क ७५, तर एलसीव्ही, एलजीव्ही, मिनीबससाठी १२५, बस तथा ट्रकसाठी २६०, थ्री ॲक्सल कमर्शिअल वाहनासाठी २८५, ४ ते ६ ॲक्सल वाहनांसाठी ४१०, तर सात अथवा अधिक ॲक्सलच्या अवजड वाहनांसाठी ५०० रुपये शुल्क आकारण्यास सुरवात होत आहे.

एका दिवसामध्ये दोन एकेरी खेपांसाठी, एकाच महिन्यातील ५० एकेरी फेऱ्यांसाठी, जिल्ह्यातील नोंदणीकृत व्यावसायिक वाहनांसाठी अनुक्रमे शुल्क रुपयांमध्ये असे : कार, जीप, व्हॅन, एलएमव्ही-११५-२ हजार ५७५-४०, एलसीव्ही, एलजीव्ही, मिनीबस-१८५-४ हजार १५५-६५, बस तथा ट्रक-३९०-८ हजार ७१०-१३०, थ्री ॲक्सल कमर्शिअल वाहन-४२५-९ हजार ५००-१४०, ४ ते ६ ॲक्सल वाहन-६१५-१३ हजार ६५५-२०५, सात अथवा अधिक ॲक्सल अवजड वाहन-७५०-१६ हजार ६२५-२५०.