मानसिक तणावात आसणाऱ्यांचे समुपदेशन; टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध

नाशिक : कोरोनाच्या काळात सर्व जण भीती आणि तणावाखाली जगत आहेत. यासाठी महिला व बाल विकास विभाग व मुंबई प्रोजेक्ट यांच्यातर्फे कोरोनामुळे प्रियजनांना गमावलेल्या, अन्य कोणत्याही मानसिक तणावात असलेल्‍या व्‍यक्‍तींना मार्गदर्शन सल्‍ला उपलब्‍ध आहे. अशा व्यक्तींच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तज्ज्ञ समुपदेशकांनी टोल फ्री क्रमांक सुरू केला असल्‍याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एस. पी. पाटील यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

सकाळी आठ ते रात्री आठ साधा संपर्क

कोरोनामुळे बाधित कुटुंबातील लोकांमध्ये व बालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन ते मानसिकदृष्ट्या खचतात. याकरिता महिला व बाल विकास विभागामार्फत ऑनलाइन मार्गदर्शनासाठी १८००१०२४०४० या टोल फ्री क्रमांकावर सकाळी आठ ते रात्री आठ या वेळेत संपर्क साधता येईल. ज्या व्यक्ती व बालकांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता असेल त्यांनी या क्रमांकावर संपर्क साधून सेवा प्राप्त करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी पाटील यांनी केले आहे. (toll free number available for counseling for those suffering from mental stress)

