नाशिक : नाशिक- पुणे महामार्गावरील शिंदे टोल नाक्यावरील टोल करात मध्यरात्रीपासून वाढ झाली आहे. त्यामुळे नाशिक- पुणे महामार्गावरून जाणाऱ्या शहर जिल्ह्यातील नागरिकांना सणासुदीत भुर्दंड वाढणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ही दरवाढ जाहीर केली असून पूर्ण झालेल्या प्रकल्पापैकी २५ किलोमीटर अंतरासाठी हे दर जाहीर करण्यात आले आहे. या नवीन दरवाढीनुसार स्थानिकांसाठी मासिक पासची रक्कमही आता ३१५ रुपये झाली आहे. (Toll increased at Shinde toll booth from today Monthly pass for citizens within 20 km Nashik Latest Marathi News)

नाशिक महापालिका हद्दीपासून केवळ पाच किलोमीटर अंतरावर नाशिक पुणे महामार्गावर हा टोलप्लाझा उभारण्यात आला आहे. नाशिक -पुणे महामार्ग क्रमांक ६० वर सिन्नर ते नाशिक या भागातील मार्गाचे बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा, या योजनेतून चौपदरीकरण झाल्यानंतर १० नोव्हेंबर २०१७ पासून या मार्गावर वाहनांना टोल आकारणी लागू झाली आहे. टोलप्लाझापासून २० किलोमीटर परिघातील रहिवाशांना स्थानिक सवलतीचा लाभ दिला जातो.

या टोलप्लाझापासूनच्या २० किलोमीटरच्या परिघात जवळपास निम्मे नाशिक शहर येते. मात्र, स्थानिक नागरिकांना असलेली सवलत केवळ नाशिक रोड भागातील रहिवाशांना दिली जाते. यावरून बरेचदा वाद व आंदोलन झाले आहेत.

राष्ट्रीय महामार्ग विभाग व सिन्नर-नाशिक टोल वेज लिमिटेड या कंपनीमध्ये २ मार्च २०१६ ला झालेल्या करारानुसार ही ही टोल आकारणी केली जाते व दरवर्षी टोलकरामध्ये वाढ जाहीर केली जाते. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने नाशिक पुणे महामार्गावरील शिंदे येथे टोल नाका येथून जाणाऱ्या वाहनांसाठी नवीन दर जाहीर केले आहेत. नेहमीप्रमाणे वाहनाच्या प्रकार, एकेरी वाहतूक, २४ तासांत माघारी येणाऱ्यांसाठी सवलत व मासिक पास यांच्यात दरवाढ जाहीर केली आहे.

वाहन प्रकार एकेरी स्थानिक वाहनांसाठी

कार जीप व्हॅन ४० रुपये २० रुपये

मिनी बस ६५ ३५

बस - ट्रक १४० ७०

व्यावसायिक एक्सेल १५० ७५

चार ते सहा ॲक्सेल २१५ ११०

सातहून अधिक ॲक्सल २६५ १३०

