Nashik: ‘गोदावरी एक्स्प्रेस’ सुरु न झाल्याने प्रवासी संघटनांचा नाराजीचा सूर; लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप

मनमाड : जालना येथूनटणारी जालना-मनमाड-मुंबई ही ‘वंदे भारत’ रेल्वेगाडी सुरू करण्यात मराठवाड्यातील नेत्यांना यश आले. मात्र कोरोनापासून बंद असलेली मनमाडची जीवनदायिनी ‘गोदावरी एक्सप्रेस’ सुरू करण्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना अपयश आले आहे.

‘गोदावरी एक्सप्रेस’ अद्याप सुरु न झाल्याने प्रवासी संघटनांसह नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. (tone of displeasure of travel associations as Godavari Express did not start Allegation of neglect of public representatives Nashik)