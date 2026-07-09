Godavari River Flood : मुसळधार पावसाने शहराची दैना! १४५ मिलीमीटर पावसाने शहर झाले तलावाचे, अनेक घरांमध्ये पाणी

नाशिक - सोमवार (ता. ६) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने महापालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा बुरखा फाडला. शहरातील रस्ते, गटारे, ड्रेनेज व्यवस्था आणि आपत्कालीन यंत्रणा सर्वच ठिकाणी कोलमडली. एकाच वेळी सिंहस्थासाठी २८ रस्ते खोदून ठेवण्याच्या घाईत महापालिकेने पावसाळ्याची साधी पूर्व तयारीही केली नाही. त्याची किंमत आज सामान्य नाशिककरांना घरात पाणी शिरून आणि रस्त्यावर जीव मुठीत घेऊन जाऊन मोजावी लागत आहे..शहरभरातून आलेल्या तक्रारींचा पाऊस पाहता प्रशासनाचे हातपाय गळाले आहेत. झाडे उन्मळून पडणे, रस्त्यांवर पाणी साचणे, ड्रेनेज चोकअप होऊन सांडपाणी घरात घुसणे, बेसमेंटमध्ये पाणी भरणे, शॉर्टसर्किट होऊन आग लागणे अशा गंभीर घटना घडल्या आहेत.नाशिक रोडच्या डावखरवाडी, तपोवनातील लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर, पंचवटीतील मालेगाव स्टॅन्ड, सातपूरच्या एबीबी कंपनी, शरणपूर रोडवरील होलाराम कॉलनी, वडनेर पाथर्डी रस्त्यावरील सप्तशृंगी फार्म हाऊसजवळ आणि प्रभाग तीनमधील तपोवन रोडवर अशा अनेक ठिकाणी मोठी झाडे रस्त्यावर कोसळली. अनेक ठिकाणी वीजेच्या तारा तुटल्या आणि वाहतूक ठप्प झाली..ड्रेनेज, चेंबर तुंबल्यामुळे परिस्थिती गंभीरवासननगर, सिडकोतील साईबाबानगर, सातपूरच्या अशोकनगरमधील अंबिका स्वीटजवळ, गुरुजी हॉस्पिटलच्या मागे आणि पारिजातनगरमधील जयपूर हाऊस येथे गटारीचे सांडपाणी थेट घरात शिरले. सिन्नर फाट्याजवळील सीएनजी बस स्टॅन्डजवळ आणि गंगापूर रोडवरील पोलिस हेडकॉर्टर येथे मुख्य रस्त्याचे चेंबर चोकअप झाल्याने रस्तेच बंद झाले. मुंबई नाका पोलिस स्टेशनजवळ पाईपमध्ये कचरा साचल्याने पाणी तुंबले. मेहेर सिग्नलजवळ रस्त्यात खड्डा पडून चेंबरचे झाकण उघडे राहिल्याने नागरिक पडण्याची भीती निर्माण झाल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. पंचवटीतील कपालेश्वर मंदिरामागील सारंग अपार्टमेंटच्या बेसमेंटमध्ये पाणी साचल्याने अग्निशमनला पंप लावून पाणी उपसावे लागले..शॉर्टसर्किटच्या दोन घटनानाशिक रोडच्या आनंदनगरमधील वैभव लक्ष्मी अपार्टमेंटमध्ये मीटर बॉक्समध्ये पाणी शिरून शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली. पंचवटीतील सप्तरंग सोसायटीच्या डीपीमध्येही स्पार्क झाल्याची तक्रार पालिकेच्या आपत्कालिन कक्षाकडे प्राप्त झाली.कानाकोपऱ्यात पाणीपाणी साचण्याचे आणि घरात शिरण्याचे प्रकार तर शहराच्या कानाकोपऱ्यात घडले. इंदिरानगरमधील जॉगिंग ट्रॅकजवळ सुखदेव शाळेसमोर श्रीराम प्लाझाच्या बेसमेंटमध्ये पाणी साचले. कॉलेज रोडवरील पितृछाया बंगल्यात दोन फूट पाणी शिरले. हिरावाडीतील भाऊसाहेब हिरेनगर, पाटील प्रेसेंटनसीच्या मागील भाग, वासननगर, काळेनगर, डिसूजा कॉलनी, तारवालानगरमधील स्वामी अपार्टमेंट, सावरकरनगरमधील महारुद्र सोसायटी, गंगापूर रोडवरील संत कबीरनगर आणि आकाशवाणी टॉवर मागील आनंदनगर येथे नागरिकांचे संसार पाण्यात बुडाले. सातपूरच्या शिवाजीनगरमधील गाजरे हॉस्पिटलच्या बेसमेंटमध्येही पाणी शिरले. पाथर्डी फाट्यावरील म्हाडा कॉलनी पुन्हा एकदा पाण्याने भरली..टास्क फोर्सची दमछाकमहापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्व दाव्यांची हवा या एका पावसातचं निघाली. माॅन्सून टास्क फोर्सच्या नावाखाली जेसीबी आणि मनुष्यबळ रस्त्यावर उतरवले, पण ते अपुरे पडले. कारण मुळातच एकाच वेळी २८ रस्ते खोदून, युटिलिटी डक्टच्या नावाखाली शहरााची वाट लावली. त्यामुळे पाणी जाणार कुठे? नाले आणि गटारे गाळाने भरली आहेत, फांद्या छाटल्या गेल्या नाहीत, चेंबरवर झाकणे नाहीत. याचा परिणाम म्हणून राजे संभाजी स्टेडियमजवळ, गंजमाळ येथे आणि सुला वाईन्सजवळ रस्ते उखडले आणि खड्डे पडले. पावसाळ्यापूर्वी केलेली कामे कागदावरच राहिली. आज शहरातील जनता पाण्यातून वाट काढत आहे आणि प्रशासन मात्र आकडेवारी सांगण्यात व्यस्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.