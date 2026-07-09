नाशिक

Godavari River Flood : मुसळधार पावसाने शहराची दैना! १४५ मिलीमीटर पावसाने शहर झाले तलावाचे, अनेक घरांमध्ये पाणी

सोमवार (ता. ६) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने महापालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा बुरखा फाडला.
Nashik Godavari River Flood

Nashik Godavari River Flood

sakal

प्रशांत पाटील
Updated on

नाशिक - सोमवार (ता. ६) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने महापालिका प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा बुरखा फाडला. शहरातील रस्ते, गटारे, ड्रेनेज व्यवस्था आणि आपत्कालीन यंत्रणा सर्वच ठिकाणी कोलमडली. एकाच वेळी सिंहस्थासाठी २८ रस्ते खोदून ठेवण्याच्या घाईत महापालिकेने पावसाळ्याची साधी पूर्व तयारीही केली नाही. त्याची किंमत आज सामान्य नाशिककरांना घरात पाणी शिरून आणि रस्त्यावर जीव मुठीत घेऊन जाऊन मोजावी लागत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
rain
Godavari River
Flood Damage News

Related Stories

Residents have expressed concern over the lack of flood preparedness and awareness measures by the local administration.
Krishna River water level today in Sangli
Dakshin Dwar Sohala at Narsinhwadi
Bus Passengers Rescued as Floodwaters Inundate Pune–Nashik Highway at Chakan