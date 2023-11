Tourism News : दिवाळीच्‍या सुट्यांनिमित्त पर्यटनाचा आनंद लुटण्याची जय्यत तयारी नाशिककरांनी आखली आहे. त्‍यातही धार्मिक पर्यटनाकडे कल अधिक असल्‍याचे बुकिंगवरून आढळून येत आहे.

आगाऊ बुकिंग केली जात असून, पर्यटनाचा हा हंगाम नववर्षापर्यंत सुरूच राहणार असल्‍याचे व्‍यावसायिकांचे म्‍हणणे आहे. केदारनाथ, बद्रिनाथसह अयोध्या, तसेच काही पर्यटकांकडून युरोप, दुबईच्‍या टूरसाठी मागणी केली जात असल्‍याचेही नमूद केले आहे. (Tourism explosion right up to New Year Booking for Kedarnath Badrinath Ayodhya nashik)

सध्या शाळा, महाविद्यालयांना सुट्या असून, खासगी व शासकीय कार्यालयांमधीलही सुटीचाच माहोल तयार झालेला आहे. ऐरवी शिक्षण, नोकरीत व्‍यस्‍त असलेले नाशिककर यानिमित्त पर्यटनाचा आनंद लुटण्यासाठी सज्‍ज झाले आहेत.

टूरचे नियोजन व्‍यवस्‍थित व्‍हावे, यासाठी ट्रॅव्‍हर्ल्स कंपन्‍यांकडून उपलब्‍ध पॅकेजेसला पसंती दिली जाते आहे. सध्या बद्रिनाथ धाम व श्री केदारनाथ धामची यात्रा सुरू असून, अनुक्रमे १८ नोव्‍हेंबर व १५ नोव्‍हेंबर भाविकांना मंदिर दर्शनासाठी खुले राहणार आहे.

त्‍यामुळे सध्या या धार्मिक स्‍थळांच्‍या बुकिंगला प्रतिसाद मिळतो आहे. याशिवाय अयोध्येमध्ये श्रीराम मंदिर साकारले जात असल्‍याने, या ठिकाणी पर्यटनाकडे नाशिकच्‍या पर्यटकांची पसंती दिसते आहे. राज्‍यांतर्गत अष्टविनायक दर्शन, माहूर गडासह इतर पर्यटनस्‍थळांकडे पर्यटकांचा कल आहे.

सध्या दिवाळीच्‍या सुट्या असल्या तरी पुढे अगदी डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत पर्यटनाचा उत्‍साह कायम राहणार असल्‍याचा अंदाज ट्रॅव्‍हर्ल्स व्‍यावसायिकांकडून व्‍यक्‍त केला जातो आहे. या कालावधीतील टुर्सची चौकशी व बुकिंग आत्तापासून पर्यटक करत असल्‍याचेही व्‍यावसायिकांचे म्‍हणणे आहे.

परदेशातील टुर्सला वाढती मागणी

जानेवारीदरम्‍यान दुबईला फेस्‍टिव्‍हलचे आयोजन केले जाते. तसेच अमेरिका, यूके, ऑस्‍ट्रेलिया या देशांमध्येदेखील पर्यटनासाठी नाशिककरांची पसंती मिळते आहे.

आगाऊ बुकिंगमुळे बचत होत असल्‍याने साधारणतः डिसेंबरदरम्‍यानच्‍या टूरसाठी सध्या जोरदार बुकिंग सुरू आहे. याशिवाय बँकॉक, सिंगापूरच्‍या टूरलाही चांगला प्रतिसाद मिळत असल्‍याचे व्‍यावसायिकांचे म्‍हणणे आहे.

पर्यटकांवर योजनांचा पाऊस

व्‍यावसायिकांकडून विविध योजना उपलब्‍ध करून दिल्‍या जात आहेत. यामध्ये आकाऊ देणी दिल्‍यावर रोख सवलत, तसेच डिसेंबर, जानेवारीच्‍या टूरसाठी टप्प्‍याटप्प्‍याने पैसे अदा करण्याची सुविधा, प्रवासादरम्‍यान पर्यटकांचा मोफत विमा अशा योजनांचा पाऊस पर्यटकांवर सध्या पडतो आहे.

"दिवाळीनिमित्त पर्यटकांकडून पर्यटनासाठीचे नियोजन आखले जाते आहे. थेट नववर्षापर्यंतच्‍या बुकिंगला नाशिककरांकडून प्रतिसाद मिळत असून, ग्राहकांच्‍या फायद्यासाठी विविध योजना उपलब्‍ध केल्‍या आहेत. धार्मिक पर्यटनस्‍थळांसोबत परदेशातील टुर्सलाही चांगली मागणी आहे. यंदाचा हंगाम पर्यटनाच्‍या दृष्टीने चांगला राहणार आहे."

- रामगोपाल चौधरी, संचालक, चौधरी यात्रा कंपनी