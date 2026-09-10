Bail Pola Tractor Rally : बैलांच्या मिरवणुकीऐवजी ट्रॅक्टरची रॅली...! ट्रॅक्टरचे पूजन करून शेतकऱ्यांनी साजरा केला सण

वणी (नाशिक) - शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी आणि कृषी संस्कृतीशी घट्ट नाते असलेल्या पोळा सणाचे स्वरूप काळानुरूप बदलताना दिसत आहे. एकेकाळी पोळ्याच्या दिवशी बैलांना सजवून त्यांची मिरवणूक काढणारे शेतकरी आता आधुनिक शेतीच्या युगात ट्रॅक्टरला आपला शेतीचा साथीदार मानू लागले आहेत. याची प्रचिती दिंडोरी तालुक्यातील शंभर टक्के आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या खोरीपाडा येथे आली. गावातील शेतकऱ्यांनी यंदा बैल मिरवणुकीऐवजी सजविलेल्या ट्रॅक्टरची रॅली काढून आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने पोळा सण साजरा केला..शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा वाढता वापर, मजुरांची कमतरता आणि आधुनिक शेतीची गरज यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी शेतीच्या मशागतीपासून पेरणीपर्यंत बैलांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात आता ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, नांगर, पेरणी यंत्र आदी आधुनिक साधनांचा वापर वाढला आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांनी बैलजोड्या ठेवणे बंद केले असून, बैलांची जागा आता ट्रॅक्टरने घेतली आहे..खोरीपाड्यातही याच बदलाचे प्रतिबिंब पोळा सणात उमटले. गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या ट्रॅक्टरची स्वच्छता करून त्यांना फुलांच्या माळा, रंगीबेरंगी सजावट व इतर साहित्याने आकर्षक पद्धतीने सजविले. त्यानंतर सजविलेल्या ट्रॅक्टरची गावातून रॅली काढण्यात आली. ही रॅली मारुती मंदिरासमोर आल्यानंतर सर्व ट्रॅक्टर उभे करून विधिवत पूजन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीच्या आधुनिक साथीदाराप्रती कृतज्ञता व्यक्त करीत पोळा उत्सव साजरा केला..बैलांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली...पोळा म्हणजे केवळ बैलांचा सण नसून शेतकरी आणि त्याच्या शेतीच्या साधनांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. पूर्वी बैलांना नदीवर नेऊन आंघोळ घालणे, त्यांच्या शिंगांना रंग देणे, अंगावर झूल चढविणे, फुलांनी सजविणे आणि वाजतगाजत मिरवणूक काढणे, अशी ग्रामीण भागातील पोळ्याची परंपरा होती. मात्र, शेती यांत्रिक होत गेल्याने अनेक गावांमध्ये बैलांची संख्या झपाट्याने कमी झाली आहे.त्यामुळे ‘बैल नाहीत म्हणून पोळा नाही’ असे न म्हणता, शेतीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ट्रॅक्टरचे पूजन करून पोळा साजरा करण्याची नवी परंपरा खोरीपाड्यातील शेतकऱ्यांनी जपली. पारंपरिक कृषी संस्कृती आणि आधुनिक शेती यांचा सुंदर संगम या निमित्ताने पाहायला मिळाला..परंपरा कायम, साधन बदलले..!काळ बदलला, शेतीची साधने बदलली; मात्र शेतकरी आणि त्याच्या शेतीशी असलेले भावनिक नाते आजही कायम आहे. पूर्वी बैल शेतकऱ्याचा साथीदार होता, तर आता त्याची जागा ट्रॅक्टरने घेतली आहे. त्यामुळे पोळ्याच्या सणातील कृतज्ञतेची भावना कायम ठेवत ‘बैलांच्या ऐवजी ट्रॅक्टरचा पोळा’ साजरा करण्याची नवी पद्धत ग्रामीण भागात आकार घेत असल्याचे खोरीपाड्यातील उपक्रमातून दिसून आले. यावेळी गावातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी, पोलिस पाटील, युवा शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..'पूर्वी आमच्या शेतीत बैलजोडीशिवाय कोणतेही काम होत नव्हते. बैलांशी आमचे एक भावनिक नाते होते; पण आता शेतीचे स्वरूप बदलले आणि ट्रॅक्टरशिवाय शेती करणे अवघड झाले आहे. बैलांची जागा ट्रॅक्टरने घेतली असली, तरी पोळ्याची परंपरा आणि शेतकऱ्याची कृतज्ञतेची भावना आम्ही कायम ठेवली आहे.'- युवराज खांडवी, युवा शेतकरी खोरीपाडा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.