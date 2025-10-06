नाशिक

Nashik News : दारू पिऊन रिक्षा चालवू नका, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी नकोत; पोलीस उपायुक्तांनी शिस्तपालनाचे नियम सांगितले

Nashik traffic crackdown: Commissioner reviews city roads : नाशिक शहरात वाढणारी वाहतूक कोंडी आणि बेशिस्त रिक्षाचालकांना शिस्त लावण्यासाठी मुख्यालय तथा शहर वाहतूक शाखेच्या नवीन उपायुक्त किरीथिका सीएम यांनी द्वारका चौकसह विविध भागांचा दौरा करत वाहतुकीचा स्वतः आढावा घेतला.
traffic crackdown

traffic crackdown

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: शहरातील बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी, तसेच वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यालय तथा शहर वाहतूक शाखेच्या नवीन उपायुक्त किरीथिका सीएम यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरत वाहतुकीचा आढावा घेतला. तसेच शहर वाहतूक युनिट दोनमधील रिक्षाचालकांना पाचारण करीत वाहतुकीच्या शिस्तपालन करण्यासंदर्भात तंबीवजा सूचना केल्या.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Traffic
Rickshaw
Traffic rules

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com