Nashik News : दारू पिऊन रिक्षा चालवू नका, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी नकोत; पोलीस उपायुक्तांनी शिस्तपालनाचे नियम सांगितले

नाशिक: शहरातील बेशिस्त वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी, तसेच वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यालय तथा शहर वाहतूक शाखेच्या नवीन उपायुक्त किरीथिका सीएम यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरत वाहतुकीचा आढावा घेतला. तसेच शहर वाहतूक युनिट दोनमधील रिक्षाचालकांना पाचारण करीत वाहतुकीच्या शिस्तपालन करण्यासंदर्भात तंबीवजा सूचना केल्या. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी शहरात सणासुदीत होणारी वाहतूक कोंडी आणि बेशिस्त रिक्षाचालकांवर कारवाईच्या सूचना केल्या होत्या, तर नुकत्याच रुजू झालेल्या उपायुक्त किरीथिका सीएम यांनी शहरातील वाहतुकीचा आढावा घेतला. त्यासाठी त्यांनी द्वारका चौकात भेट देत पाहणी केली. .वाहतूक शाखेचे सहायक आयुक्त सुधाकर सुरडकर, वाहतूक शाखा युनिट दोनचे वरिष्ठ निरीक्षक युवराज पत्की, द्वारका युनिटचे वरिष्ठ निरीक्षक रियाज शेख आदी उपस्थित होते. त्यानंतर अशोक स्तंभ, रविवार कारंजा, महात्मा गांधी रस्ता, सांगली बँक सिग्नल, मेन रोड, शालिमार, मोडक सिग्नल, गडकरी चौक, मुंबई नाका, सारडा सर्कल, इंदिरानगर बोगदा येथे पाहणी केल्यानंतर उपायुक्त किरीथिका यांनी बेशिस्त वाहनचालकांना सूचना केल्या..रिक्षाचालकांना केलेल्या सूचनारिक्षामालक, परमीटधारकांनी रिक्षा भाडेतत्त्वावर देताना चालकाचा परवाना, बिल्ला, खाकी गणवेश असणाऱ्यांनाच रिक्षा द्यावी. नो-पार्किंगमध्ये रिक्षा उभ्या करू नये. रिक्षात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवू नये. रिक्षा चालविताना मोबाईल वापरू नये. मद्यसेवन करून रिक्षा चालवू नये. चालकाचा गणवेश स्वच्छ असावा. महिला प्रवाशांसोबत सौजन्याने वागावे. वाहतूक नियमांचे पालन करणे. हॉर्न, मोठ्याने साउंड सिस्टिम वाजवू नये.