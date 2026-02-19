नाशिक: बहुप्रतीक्षित असलेले शहरातील सुमारे ४० वाहतूक सिग्नलवरील सीसीटीव्ही अखेर शुक्रवार (ता. २०) पासून कार्यान्वित होत आहेत. यामुळे बेशिस्त वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास ते सीसीटीव्हीत कैद होतील आणि त्यांना ई-चलनाद्वारे दंडाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सिग्नल मोडणे, झेब्रा क्रॉस करणे, यू-टर्नसह ट्रिपल सीट नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. .शहरातील सिग्नलवर उच्चप्रतीचे सीसीटीव्ही बसविले आहेत. परंतु अद्यापपर्यंत ते कार्यान्वित नव्हते. काही वर्षांपासून पोलिस आयुक्तालय यासंदर्भात स्मार्टसिटीकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. आगामी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगानेही सीसीटीव्हीची उपयुक्तता सिद्ध होणार आहे. वारंवार पाठपुराव्यानंतरही ठेकेदाराकडून सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित होत नसल्याने पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक संबंधित यंत्रणेची कानउघाडणीही केली होती. त्यामुळे मध्यतंरी ते कार्यान्वित केले; मात्र सीसीटीव्हीची दृश्यमानता कमी असल्याने चांगल्या प्रतीचे सीसीटीव्ही बसविले. अखेर शुक्रवारपासून ४० सिग्नलवरील सीसीटीव्ही कार्यान्वित होत आहेत. याची जोडणी थेट पोलिस नियंत्रण कक्षाला देण्यात आलेली आहे..पोलिसांना प्रशिक्षणपोलिस नियंत्रण कक्षात एलसीडी वॉल उभारली असून, यावर बेशिस्त वाहनचालकांना बारकाईने नजर ठेवली जाणार आहे. त्यासाठी वाहतूक शाखेतील अंमलदारांना सीसीटीव्हीच्या आधारे कायदेशीर कारवाई, बेशिस्त चालकांवर दंडात्मक कारवाईसह इ- चलनाचे प्रशिक्षण दिले आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून टप्प्याटप्प्याने बेशिस्तांवर ई- चलन अंतर्गत कारवाई होणार आहे. एखाद्या वाहनचालकाने सिग्नल मोडल्यास, बेशिस्त वाहने चालविल्यास, नियमभंग केल्यास सिग्नलसह इतरत्र बसविलेल्या सीसीटीव्हीद्वारे त्याची माहिती पोलिसांच्या ‘सीसीसी’मध्ये ई-स्वरूपात येईल. त्याची पडताळणी करून ई-चलनाद्वारे दंड आकारला जाईल..CM Devendra Fadnavis : किल्ले शिवनेरीसह बारा किल्ल्यांना युनेस्कोचा दर्जा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे गौरवोद्गार.सिग्नलचे पालन न करण्यासह नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध इ-चलनाद्वारे दंडात्मक कारवाई सुरू होत आहे. बेशिस्तांच्या मोबाईलवर थेट एसएमएसद्वारे एनआयसी डॉट जीओव्ही डॉट इन यावरून दंडाचा संदेश जाईल. दंड दोन-तीनपेक्षा अधिक वेळा थकविल्यास चालकाचा परवाना रद्द होणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी वाहतूक सिग्नलचे पालन करावे.- किरिथिका सी.एम., पोलिस उपायुक्त, शहर वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.