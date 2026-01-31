नाशिक

Nashik News : निमाणी बसस्थानक आता रिकामे! १ फेब्रुवारीपासून सर्व बस तपोवन डेपोतून सुटणार

Traffic Closed at Dwaraka Circle for Underpass Construction : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर द्वारका सर्कल येथे अंडरपासचे काम सुरू झाल्याने सिटीलिंक व एसटी बस मार्गात तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या द्वारका सर्कल भागात अंडरपासचे काम सुरू असल्याने पुढील तीन महिन्यांसाठी येथील वाहतूक बंद राहणार आहे. त्यामुळे सिटीलिंक कंपनीनेदेखील बसच्या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

