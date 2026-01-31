Nashik News : निमाणी बसस्थानक आता रिकामे! १ फेब्रुवारीपासून सर्व बस तपोवन डेपोतून सुटणार

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या द्वारका सर्कल भागात अंडरपासचे काम सुरू असल्याने पुढील तीन महिन्यांसाठी येथील वाहतूक बंद राहणार आहे. त्यामुळे सिटीलिंक कंपनीनेदेखील बसच्या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .राज्य परिवहन महामंडळाच्या काही बस निमाणी बसस्थानक येथून मार्गस्थ होणार असल्याने निमाणी येथून सुटणाऱ्या सर्व बस तपोवन डेपो येथून मार्गस्थ केल्या जाणार आहेत. १ फेब्रुवारीपासून निमाणी येथून सुटणाऱ्या सर्व बस तपोवन बस डेपोतून सुटतील. निमाणी परिसरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी निमाणी येथे सिटीलिंकची कोणतीही बस थांबणार नाही. पंचवटी डेपो कॉर्नरनंतर थेट पंचवटी कारंजा किंवा पंचवटी कारंजा नंतर थेट पंचवटी डेपो कॉर्नर या प्रमाणे बस थांबतील. निमाणी बसस्थानक येथील पास केंद्रात कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही..जुने बंद, हे आहेत नवीन थांबे!वाहतूक मार्गातील बदलामुळे सिद्धार्थ हॉटेल, पौर्णिमा, द्वारका, वडाळा नाका थांबे बंद राहणार आहेत तर फेम सिनेमा सिग्नल, अशोका मार्ग, आम्रपाली टॉवर, कल्पतरू नगर, अशोका शाळा, लक्ष्मी माता चौक, भारतनगर, सह्याद्री हॉस्पिटल, आयेशानगर, मुंबई नाका, ऊर्दू शाळा हे नवीन थांबे निर्माण करण्यात आले आहेत..Nashik Ring Road Project : रिंगरोडचे संरेखन बदलण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता 'मुंबई वारी'; जिल्हाधिकाऱ्यांचा एमएसआयडीसी कडे जाण्याचा सल्ला.नाशिक रोड ते निमाणी : नाशिक रोड, फेम सिनेमा सिग्नल, अशोका मार्ग, आम्रपाली टॉवर, कल्पतरूनगर, अशोका स्कूल, लक्ष्मीमाता चौक, भारतनगर, सह्याद्री हॉस्पिटल, आयेशानगर, मुंबई नाका, ऊर्दू शाळा, सारडा सर्कल, गंजमाळ, शालिमार, सीबीएस, रविवार कारंजा, पंचवटी कारंजामार्गे निमाणी.निमाणी ते नाशिक रोड : निमाणी, पंचवटी कारंजा, रविवार कारंजा, शालिमार, सारडा सर्कल, ऊर्दू शाळा, जिल्हा उपनिबंधक, कोर्ट यार्ड, वाणी हाउस, आयेशानगर, भारतनगर, लक्ष्मीनारायण चौक, अशोका मार्ग, विजय-ममता सिग्नल, आंबेडकरनगरमार्गे नाशिक रोड..अडचण आल्यास येथे संपर्क साधा!बसच्या माहितीसाठी ८५३००५७२२२ व ८५३००६७२२२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन सिटीलिंक प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.