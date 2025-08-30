नाशिक

Nashik Ganeshotsav : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवामुळे वाहतूक बदलाचे नियोजन; 'या' मार्गांवर 'नो एन्ट्री'

Police Notification on Traffic Changes : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी वाहतुकीत बदल केले असून, विसर्जन दिवसांसाठी पर्यायी मार्ग जाहीर करण्यात आले आहेत.
Traffic Changes
Traffic Changessakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: यंदा गणेशोत्सव मंडळांमध्ये मोठा उत्साह असून, आरास व देखावे उभारण्यात येत आहेत. आरास व देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने त्या पार्श्‍वभूमीवर भाविकांना वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी येत्या ६ सप्टेंबरपर्यंत वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आल्याची अधिसूचना शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी जारी केली आहे. बदल केलेल्या मार्गांवर पर्यायी मार्ग सुचविण्यात आले असून, वाहनचालक व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेने केले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
panchavati
traffic Police
Traffic
Ganeshotsav
MSRTC
panchvati police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com