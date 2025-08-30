Nashik Ganeshotsav : नाशिकमध्ये गणेशोत्सवामुळे वाहतूक बदलाचे नियोजन; 'या' मार्गांवर 'नो एन्ट्री'

नाशिक: यंदा गणेशोत्सव मंडळांमध्ये मोठा उत्साह असून, आरास व देखावे उभारण्यात येत आहेत. आरास व देखावे पाहण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना वाहतुकीचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी येत्या ६ सप्टेंबरपर्यंत वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आल्याची अधिसूचना शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी यांनी जारी केली आहे. बदल केलेल्या मार्गांवर पर्यायी मार्ग सुचविण्यात आले असून, वाहनचालक व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेने केले आहे..वाहतुकीत बदल केलेल्या मार्गांवरून पोलिस सेवेतील वाहनांना, रुग्णवाहिका, शववाहिका व अग्निशमन दलाच्या वाहनांना प्रवेश राहील. तसेच, स्थानिक रहिवाशांना या मार्गातील वाहतूक बदल लागू राहणार नाही, असेही वाहतूक शाखेने स्पष्ट केले आहे..वाहतुकीस प्रवेश बंद मार्ग असेसारडा सर्कल- खडकाळी सिग्नल- शालिमारमार्गे सीबीएसकडे जाणारा मार्गखडकाळी सिग्नलकडून दीपसन्स कॉर्नर- नेहरू उद्यानकडून गाडगे महाराज पुतळामार्गे मेन रोड व बादशाही कॉर्नरकडे जाणारा मार्गत्र्यंबक पोलिस चौकी ते बादशाही कॉर्नर दुतर्फा मार्गगाडगे महाराज पुतळा- धुमाळ पॉइंट- मंगेश मिठाई कॉर्नरसीबीएसहून शालिमार व नेहरू उद्यानाकडे जाणारा मार्गमेहेर सिग्नलकडून सांगली बँक सिग्नल- धुमाळ पॉइंट- दहिपूल दुतर्फा मार्गप्रतीक लॉजकडून नेपाळी कॉर्नरकडे जाणारा मार्गअशोक स्तंभ- रविवार कारंजा- मालेगाव स्टँड दुतर्फा मार्गमालेगाव स्टँड- रविवार कारंजा- शालिमार दुतर्फा मार्गमोडक सिग्नल- खडकाळी सिग्नलमार्गे महाकवी कालिदास कलामंदिरमार्गे शालिमारकडे जाणारी दुतर्फा वाहतूक बंद.वाहतूक मार्गात बदल व पर्यायी मार्ग असेमोडक सिग्नल व खडकाळी सिग्नल येथून किटकॅट चौफुलीकडे येणारी व महाकवी कालिदास कलामंदिरमार्गे सुमंगल कपड्याचे दुकान या मार्गावरील दुतर्फा वाहतूक सारडा सर्कल, गडकरी चौक, मोडक सिग्नलकडून सीबीएस सिग्नलमार्गे जाऊ शकेल.सीबीएस बाजूकडून गायकवाड क्लास, कान्हेरेवाडीमार्गे किटकॅट चौफुली, सुमंगल कपड्याच्या दुकानाकडे व सुमंगल कपड्याच्या दुकानाकडून कालिदास मार्ग व किटकॅट चौफुलीकडून सीबीएस बाजूकडे ये-जा करणारी वाहतूक दोन्ही बाजूंनी सर्व वाहनांसाठी ‘प्रवेश बंद’ राहील.पंचवटी विभागातील सरदार चौक ते श्री काळाराम मंदिर असा मार्ग दुतर्फा वाहतुकीस बंद राहणार आहे.पंचवटीतील मालवीय चौक ते गजानन चौक, नाग चौक, शिवाजी चौक व शिवाजी चौक ते मालवीय चौक असा दुतर्फा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आहे..पर्यायी वाहतूक मार्ग असेसारडा सर्कल- गडकरी चौक- मोडक सिग्नल- सीबीएस- मेहेर सिग्नल- अशोक स्तंभ- रामवाडीमार्गे- मालेगाव स्टँड- मखमलाबाद नाका- पेठ नाका- दिंडोरी नाकामार्गे इतरत्र.मालेगाव स्टँडपर्यंत येणारी वाहतूक मखमलाबाद नाका- रामवाडी- जुना गंगापूर नाकामार्गे इतरत्र..विसर्जनानिमित्त वाहतूक मार्गात बदलगणेशोत्सवात पाचव्या व सातव्या दिवशी गणरायाचे विसर्जन केले जाते. त्यावेळी विसर्जन स्थळांवर गर्दी होत असल्याने तेथेही वाहतूक मार्गात बदल केले आहेत. त्यानुसार निमाणी बसस्थानकातून पंचवटी कारंजा, मालेगाव स्टॅन्ड, रविवार कांरजा मार्गावर आणि सीबीएसकडून पंचवटीकडे जाणाऱ्या मार्गावर राज्य परिवहन मंडळाच्या सर्व बस, सिटीलिंक बस व जड वाहनांना दुपारी दोन ते रात्री बारापर्यंत वाहतुकीसाठी ‘प्रवेश बंद’ करण्यात येणार आहे..Pune Traffic Police : वाहतूक नियमनात कसुरी करणाऱ्या तीन पोलिसांना दंडाची शिक्षा.यावर पर्यायी मार्ग म्हणून काट्या मारुती चौक, संतोष टी पॉइंट, कन्नमवार पूल, द्वारका सर्कल मार्गाने नाशिक, नाशिक रोड, अंबड, सातपूर व इतर ठिकाणी वाहने जातील. तसेच सीबीएसहून निघणारी वाहतूक अशोक स्तंभ, रामवाडी पूल, मखमलाबाद नाका, पेठ नाका सिग्नल, दिंडोरी नाका या मार्गावरून निमाणी स्टॅन्डकडे जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.