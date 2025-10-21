नाशिक

Nashik News : दिवाळीत बेशिस्त रिक्षाचालकांना दणका! नाशिक शहरात तब्बल ६० रिक्षा जप्त, गुन्हे दाखल

60 Rickshaws Seized, 20 Drivers Booked for Violations : नाशिकमध्ये दिवाळीच्या गर्दीत वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या बेशिस्त रिक्षाचालकांविरुद्ध वाहतूक शाखेने कठोर कारवाई करत तब्बल ६० रिक्षा जप्त केल्या.
नाशिक: दिवाळीत बाजारपेठांसह रस्त्यावर गर्दी वाढलेली असताना, रहदारीला अडथळा निर्माण करून वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या रिक्षाचालकांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाहतूक शाखेने तब्बल ६० रिक्षा जप्त करीत गुन्हे दाखल करीत दणका दिला आहे.

