Nashik News : दिवाळीत बेशिस्त रिक्षाचालकांना दणका! नाशिक शहरात तब्बल ६० रिक्षा जप्त, गुन्हे दाखल

नाशिक: दिवाळीत बाजारपेठांसह रस्त्यावर गर्दी वाढलेली असताना, रहदारीला अडथळा निर्माण करून वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरणाऱ्या रिक्षाचालकांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. वाहतूक शाखेने तब्बल ६० रिक्षा जप्त करीत गुन्हे दाखल करीत दणका दिला आहे. .आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी राजाश्रय लाभलेल्या सराईत गुन्हेगारांवर धडक कारवाई सुरू केलेली असताना, दुसरीकडे ऐन सणासुदीच्या काळात शहरात वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या बेशिस्त रिक्षाचालकांविरोधात धडक गुन्हे दाखल करीत कारवाईचा दणका दिला आहे. पंचवटी कारंजा, आडगाव नाका, द्वारका चौक, मुंबई नाका, दिंडोरी रोड, आरटीओ कॉर्नर, तवली फाटा, म्हसरुळ, दसक, नांदूर नाका, सीबीएस, शालिमार, फुलेनगर, ठक्कर बझार, टाकळी, जेल रोड, उपनगर, नेहरूनगर, आनंदनगर, कामटवाडे, त्रिमूर्ती चौक, देवळाली गाव, नाशिक रोड या ठिकाणी सराईत रिक्षाचालकांची मुजोरी वाढली आहे. या परिसरात शहर वाहतूक शाखेच्या पथकांसह पोलिस ठाणेनिहाय सायंकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत चौका-चौकात रिक्षाचालकांची तपासणी सुरू केली आहे..रिक्षाचालकांकडे कागदपत्रांसह 'ब्रेथ अॅनालायझर'ने चालकांच्या मद्यप्राशनची तपासणी केली जात आहे. वाहतूक शाखेच्या उपायुक्त किरिथिका सी एम., यांनी शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी करीत सूचना केल्या आहेत..वाहतूक शाखेचे सहायक आयुक्त सुधाकर सुराडकर, सहायक आयुक्त अद्विता शिंदे, वाहतूक शाखेचे सातही युनिट आणि पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत रस्त्यावर धिंगाणा घालणारे व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे रिक्षाचालक व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे रिक्षा व टॅक्सी तसेच ट्रकचालकांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे..Kolhapur Crime News : वाहनांचे नंबर प्लेट आणि स्टिकर बदलून महिलांची रेकी करून दागिने चोरायचे, पण पोलिसांनी करेक्ट कार्यक्रम केला.दरम्यान, शहर वाहतूक शाखेने रविवारी (ता. १९) शहरासह उपनगरांमध्ये वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या २० रिक्षाचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. तर ६० रिक्षा जप्त करण्यात आल्या आहेत. सदर कारवाई दिवाळीनंतर आणखी तीव्र केली जाणार असल्याचे संकेत वाहतूक शाखेने दिले आहेत.