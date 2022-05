सुशोभीकरणामुळे चौकांचे पालटतेय रूप; 132 चौकांना मिळणार नवा लूक

नाशिक : महापालिकेकडून (NMC) शहरातील १३२ चौकांचे सुशोभीकरण (Square Beautification) होणार आहे. सामाजिक दायित्व निधीतून सुरू असलेल्या सुशोभीकरणाच्या कामाला गती आली आहे. त्यामुळे अनेक चौकांचे रूपडे पालटू लागले आहे. (traffic squares beautification 132 squares will get new look Nashik News)

beautified Square

महापालिका आयुक्त रमेश पवार (NMC Commissioner Ramesh Pawar) यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) सर्व चौकांचे सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सीबीएस, शालिमार येथील इंदिरा गांधी चौक, रविवार कारंजा आदी प्रमुख चौकांचे सुशोभीकरण सुरू झाले असून, ते आकर्षण ठरत आहे. शहरातील जुन्या चौकांचे करार नव्याने तपासून अटी-शर्तीनुसार शहरातील विविध चौकांचे सुशोभीकरण सध्या सुरू आहे.

हेही वाचा: Nashik : घरबसल्या ऑनलाइन पहा; महापालिका महिला आरक्षण सोडत

beautified Square

नाशिक धार्मिकनगरी म्हणून जगभर प्रसिद्ध आहे. वर्षभर जगभरातील भाविकांची नाशिकला वर्दळ असते. दर १२ वर्षांनी येथे सिंहस्थ कुंभमेळा भरतो. जवळच असलेल्या त्र्यंबकेश्वरलाही मोठ्या संख्येने भाविक जातात. नाशिकच्या सौंदर्यकरणावर महापालिका आयुक्तांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यानुसार १३२ चौकांची यादी तयार केली आहे. चौकांचे सुशोभीकरण करताना त्यात एकसारखेपणा असावा. प्रत्यक्षात तो तसा दिसावा, असे आयुक्तांचे प्रयत्न आहेत. शहरातील सीबीएस, शालिमार येथील इंदिरा गांधी चौक, रविवार कारंजा, अशोक स्तंभ यांच्यासह इतर लहान-मोठ्या चौकांचा समावेश आहे. चौकांचे सुशोभीकरण झाल्यानंतर नाशिकचा वेगळा ठसा जगभरात निर्माण होणार आहे, तसेच येणाऱ्या भाविकांनाही नाशिकनगरी सुंदर वाटणार आहे.

हेही वाचा: नामपूर शिक्षक पतसंस्थेचे अडकले 5 कोटी