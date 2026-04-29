Wani News : सप्तशृंगगडावर दिव्यांग तरुणाने संपविले जीवन! शीतकड्यावरून दोनदा दरीत झोकून दिले

वणी - उत्तर महाराष्ट्राचे शक्तिपीठ असलेल्या सप्तशृंगगड येथे मंगळवारी (ता. २८) सकाळी एक हृदयद्रावक घटना घडली. ब्राह्मणवेल (ता. साक्री, जि. धुळे) येथील हरिसिंग रायसिंग पवार (वय-३४) या दिव्यांग तरुणाने शीतकड्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. धक्कादायक बाब म्हणजे, पहिल्या उडीनंतर जखमी अवस्थेत अडकलेल्या या तरुणाने बचावकार्य सुरू असतानाच स्वतःला सरकवत पुन्हा खोल दरीत झोकून दिले..मिळालेल्या माहितीनुसार, हरिसिंग पवार हे नातेवाइकांसह नवसपूर्तीच्या कार्यक्रमासाठी सोमवारी (ता. २७) रात्री गडावर आले होते. मंगळवारी सकाळी स्नान करून देवीचे दर्शन घेतल्यावर ते सुमारे साडेनऊच्या सुमारास शीतकडा परिसरात गेले. तेथे संरक्षक बॅरिकेड्स ओलांडून त्यांनी सुमारे ३०० फूट खोल दरीत उडी घेतली.पहिल्या उडीनंतर ते एका टप्प्यावर अडकले होते व गंभीर जखमी अवस्थेत मदतीसाठी आर्त हाक देत होते. परिसरातील भाविक व स्थानिकांनी तत्काळ मदतकार्य सुरू केले. मात्र, मदत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांनी पुन्हा स्वतःला सरकवत ७०० ते ८०० फूट खोल दरीत झोकून दिले..दुर्गम दरीतून मृतदेह बाहेरघटनेची माहिती मिळताच वणी व कळवण पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. दरी अत्यंत खोल व दुर्गम असल्याने शोध व बचाव कार्यात अडचणी येत होत्या. सप्तशृंगीदेवी ट्रस्टचे आपत्ती व्यवस्थापन पथक, सुरक्षारक्षक आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने मोहीम राबविण्यात आली. भातोडे (ता. दिंडोरी) शिवारातील दरीच्या पायथ्याशी त्यांचा मृतदेह आढळला..दोरी व साखळदंडाच्या सहाय्याने तो मोठ्या कसरतीने बाहेर काढण्यात आला.या मोहिमेत पराग कुळकर्णी, रवींद्र पवार, सागर गावित, रूपेश गवळी, ज्ञानेश्वर गावित, नानाजी सोनवणे, लक्ष्मण गवळी, सोमनाथ गवळी, किरण पवार, तात्या गांगुर्डे, पोपट अहिरे, सिद्धार्थ गांगुर्डे तसेच रुग्णवाहिका चालक चंदर गवे यांनी सहभाग घेतला..कुटुंबावर दुःखाचा डोंगरहरिसिंग पवार हे व्यवसायाने ऊसतोड कामगार व शेतमजूर होते. एका पायाने दिव्यांग असूनही ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगी व दोन मुलगे असा परिवार आहे. वणी ग्रामीण रुग्णालयात विच्छेदन करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. वणी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, सहायक निरीक्षक गायत्री जाधव व हवालदार व्ही. जी. साबळे पुढील तपास करीत आहेत.