Satana News : पाण्याच्या टाकीत पडून अठरा महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू

सटाणा - मुंजवाड (ता.बागलाण) येथे अत्यंत दुर्दैवी अपघातात अवघ्या अठरा महिन्यांच्या चिमुकल्या शौर्य सतीश सूर्यवंशी या बालकाचा पाण्याच्या टाकीत पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली असून, प्रत्येकाच्या मनाला चटका लावणारा हा प्रसंग ठरला आहे..सतीश धर्मा सूर्यवंशी यांचा चिरंजीव शौर्य हा काल सायंकाळच्या सुमारास घराजवळ खेळत होता. खेळत असताना तो नकळतपणे जवळच असलेल्या पाण्याच्या टाकीकडे गेला आणि दुर्दैवाने त्यात पडला. काही वेळाने तो दिसेनासा झाल्याने कुटुंबीयांनी त्याचा शोध सुरू केला.दरम्यान, टाकीजवळ संशय आल्याने आत पाहिले असता शौर्य पाण्यात आढळून आला. कुटुंबीयांनी तातडीने त्याला बाहेर काढून रुग्णालयात दाखल केले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्याला मृत घोषित केले. यानंतर शौर्यच्या आई वडिलांसह कुटुंबियांनी एकच हंबरडा फोडला..या दुःखद घटनेने सूर्यवंशी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, मुंजवाड गावासह बागलाण तालुक्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. एवढ्या कोवळ्या वयात निष्पाप जीव गमावल्याने सर्वत्र शोक व्यक्त होत आहे..दरम्यान, अशा प्रकारच्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या, विहिरी व इतर धोकादायक ठिकाणी सुरक्षितता उपाययोजना अधिक बळकट करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. योग्य संरक्षण, झाकण व कुंपण यांसारख्या उपायांनी भविष्यात अशा घटना टाळता येऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.शौर्यच्या अकाली जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न निघणारी असून, ही घटना सर्वांच्या मनात कायमची घर करून राहणारी ठरली आहे.