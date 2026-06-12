Accident : नातेवाइकांच्या अंत्यविधीहून परतताना मृत्यूची झडप; पाटोळेतील नागरे दाम्पत्याचा भीषण अपघातात मृत्यू

सोनांबे - नातेवाइकांच्या अंत्यविधीस उपस्थित राहून गावाकडे परतत असताना पाटोळे (ता. सिन्नर) येथील सर्वपरिचित आणि धार्मिक वृत्तीचे दत्तू कुंडलिक नागरे (वय-५५) व त्यांच्या पत्नी वंदना दत्तू नागरे (वय-४८) यांचा नाशिक- सिन्नर महामार्गावरील चिंचोली येथे झालेल्या भीषण अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने पाटोळे गावावर शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नागरे दाम्पत्य गुरुवारी नाशिक येथे एका नातेवाइकांच्या अंत्यविधीस उपस्थित राहून मोटारसायकलने गावाकडे परतत होते. चिंचोली परिसरातील सर विश्वेश्वरय्या महाविद्यालयासमोर यापूर्वी झालेल्या अपघातामुळे वाहतूक कोंडी झाली होती. त्यामुळे एकेरी वाहतूक सुरू होती. गर्दीतून मार्ग काढताना त्यांच्या मोटारसायकलचा अचानक तोल गेला आणि दोघेही रस्त्यावर पडले. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या डंपरच्या चाकाखाली सापडल्याने दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरळीत केली तसेच पुढील कार्यवाही केली. मृतदेह सिन्नर नगरपालिका रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे शवविच्छेदन करण्यात आले.त्यांच्या पश्चात एक मुलगा, दोन मुली, जावई आणि नातवंडे असा परिवार आहे. एका दिवसात नातेवाइकांच्या अंत्यविधीस उपस्थित राहून परतताना स्वतःच काळाच्या पडद्याआड जाण्याची ही दुर्दैवी घटना परिसरातील नागरिकांना चटका लावून गेली आहे. नागरे दाम्पत्यावर शुक्रवारी (ता. १२) सकाळी ९ वाजता पाटोळे येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत..पाटोळे गाव शोकसागरातकष्ट, प्रामाणिकपणा आणि धार्मिकतेची ओळख असलेले नागरे दाम्पत्य अचानक काळाच्या पडद्याआड गेल्याने पाटोळे गावातील वातावरण शोकमय झाले आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच ग्रामस्थांनी मोठी हळहळ व्यक्त केली असून प्रत्येकाच्या ओठांवर त्यांच्या साध्या, सेवाभावी आणि प्रेमळ स्वभावाच्या आठवणी उमटत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.