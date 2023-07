Sakal Training : मशरूम उत्पादनातून व्हावा समृद्ध; नाशिक येथे शनिवारी व रविवारी विशेष प्रशिक्षण

By

Mushroom Farming Training : स्थानिक मार्केट, हॉटेल्समध्ये वाढती मागणी असणाऱ्या मशरूमचे उत्पादन आणि याच्या व्यवसायाबाबत लेखी आणि प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण शनिवार (ता.२२) व रविवार (ता.२३) रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत होत आहे. (Training on mushroom production and business in sakal office nashik news)

मशरूमचे कमर्शिअल उत्पादन घेतल्यास चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. शिवाय हा व्यवसाय छोट्या जागेत, कमी भांडवलात सुरू करणे शक्‍य असल्याने कोणीही हा व्यवसाय करू शकतो.

उत्पादन पद्धती, मागणी व पुरवठा, व्यवसायासाठी अपेक्षित गुंतवणूक, इन्फ्रास्ट्रक्चर, बँक फायनान्स, प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट, उपलब्ध मार्केट, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आदींविषयी प्रशिक्षणात मार्गदर्शन होईल. सहभागींना एक वर्षाचा टेक्निकल सपोर्ट प्रदान केला जाणार आहे प्रतिव्यक्ती शुल्क दोन हजार पाचशे रुपये.

प्रशिक्षणातील विषयः

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

- मशरूमचे वेगवेगळे प्रकार: जसे की बटण मशरूम, ऑईस्टर मशरूम, पॅडी स्ट्रॉ, मिल्की मशरूम, कार्डिसेप, सिटाके, गॅनोडर्मा इ.

- कंपोस्ट तयार करणे

- सीड घालून बॅग्स तयार करणे

- मार्केटिंग कसे करायचे?

- मशरूम बायप्रॉडक्ट

ठिकाण: ‘सकाळ’ कार्यालय, सातपूर इंडस्ट्रिअल इस्टेट, त्र्यंबक रोड, नाशिक

अधिक माहिती व नाव नोंदणीसाठी संपर्क: ९२८४७७४३६३.